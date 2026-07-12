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கனடாவில் துப்பாக்கிச்சூட்டில் இருவர் பலி; சந்தேக நபர் தலைமறைவு

கனடாவில் துப்பாக்கிச்சூட்டில் இருவர் பலி; சந்தேக நபர் தலைமறைவு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 08:53 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 08:53 AM

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நமது நிருபர்

கனடாவின் டொராண்டோவில் தெருவில் நடந்த கொண்டாட்ட விழாவில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் இருவர் பலியாகினர். சந்தேக நபர் தலைமறைவாக உள்ளார்.

கனடாவின் டொராண்டோவின் வருடாந்திர கொண்டாட்ட விழா தெருவில் நடந்தது. அப்போது நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் இருவர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 6 பேர் காயம் அடைந்தனர். துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய நபர் தலைமறைவாகி உள்ளார்.

சம்பவ இடத்தில் போலீசார் பெருமளவில் குவிக்கப்பட்டு, சந்தேக நபரை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. அதிகாரிகள் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளதோடு, இதற்குக் காரணமானவர்களைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் அடையாளங்கள், காயமடைந்தவர்களின் தற்போதைய நிலைமை மற்றும் சந்தேக நபர் குறித்த எந்த விவரங்களையும் அதிகாரிகள் இதுவரை வெளியிடவில்லை. அப்பகுதியில் அதிகளவிலான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

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