சீனாவை நோக்கி நகரும் சூறாவளி பவி: 18 லட்சம் மக்கள் வெளியேற்றம்
சீனாவை நோக்கி நகரும் சூறாவளி பவி: 18 லட்சம் மக்கள் வெளியேற்றம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:48 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:48 PM
பீஜிங்: சீனாவை நோக்கி பவி சூறாவளி வேகமாக நகர்ந்து வருகிறது. இதனால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களை நோக்கி இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.
ஜப்பான், தாய்லாந்து. பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய நாடுகளை பவி சூறாவளி புரட்டி போட்டது. இந்த சூறாவளி சீனாவை நோக்கி வேகமாக நகர ஆரம்பித்து இருக்கிறது.
சீனாவின் வென்ஜோ நகரில் ஜூலை 12ம் தேதி கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கரையை கடக்கும் தருணத்தில் காற்றின் வேகம் மணிக்கு 144 கிமீ இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டு உள்ளது.
எனவே கடலோர நகரமான வென்ஜோ பகுதியில் 1 கோடி மக்கள் உள்ளனர். சூறாவளி காரணமாக, 19 லட்சம் பேர் பாதுகாப்பான நகரங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
வென்ஜோ நகரின் அண்டை மாகாணமான புஜியானில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் முகாம்களில் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டு உள்ளனர்.