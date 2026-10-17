சொந்த நாட்டுக்கு எதிராக திரும்பிய ரஷ்ய அதிகாரி; 300 ராணுவ வீரர்களை கொன்று குவித்த உக்ரைன்
சொந்த நாட்டுக்கு எதிராக திரும்பிய ரஷ்ய அதிகாரி; 300 ராணுவ வீரர்களை கொன்று குவித்த உக்ரைன்
ADDED : அக் 17, 2026 07:27 AM
ADDED : அக் 17, 2026 07:27 AM
கிவ்: ரஷ்யா - உக்ரைன் போர் 2022ம் துவங்கி, தற்போது வரை நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. இதில், ஆயிரக்கணக்கானோர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். தற்போது, ரஷ்ய ராணுவ அதிகாரி ஒருவரே, சொந்த நாட்டுக்கு எதிராக உளவு வேலை பார்த்து, 300 வீரர்கள் கொல்லப்படுவதற்கு காரணமாகியிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
ரஷ்ய ராணுவத்தின் சிக்னல் பிரிவின் பணியாற்றிய லெப்டினன்ட் லெவ் ஸ்டுப்னிகோவ்,26, என்பவர், சொந்த நாட்டுக்கு எதிராக, ராணுவ ரகசியங்களை உக்ரைனுக்கு பகிர்ந்ததாக வழங்கியதாக 'வால் ஸ்டிரீட் ஜர்னல்' செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
இவர் அளித்த துல்லியமான தகவலின் அடிப்படையில் உக்ரைன் நடத்திய தாக்குதலில், 300 ரஷ்ய வீரர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். அதன்பிறகு, 2024ல் எல்லையைக் கடந்து சென்று உக்ரைன் படையிடம் சரணடைந்தார். தற்போது புடின் அரசுக்கு எதிராகப் போராடும் ரஷ்யர்களைக் கொண்ட 'ரஷ்யன் வாலண்டியர் கார்ப்ஸ்' அமைப்பில் இணைந்து உக்கரைனுக்காகத் தகவல் தொடர்பு அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வருகிறார்.