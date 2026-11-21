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-நமது நிருபர்-
சீனாவில் நடந்த முத்தரப்பு பேச்சில், ரஷ்ய அதிபர் புடினை பார்த்து புன்னகைத்தபடி கை குலுக்கிய டிரம்ப், 'அவர் என் நண்பர்' என குறிப்பட்டார்.
அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களின் சந்திப்பின் போதும், புடினுடன் நல்ல நட்பு இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கு பதில் அளித்து உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கூறியதாவது: எங்களை பொறுத்தவரை புடின் ஒரு எதிரி. நிச்சயமாக எங்களுக்கு அவர் ஒரு கொலையாளி. ஏன் அவர் கொலையாளி என்றால், அவர் உக்ரைன் மக்களை கொன்று கொண்டிருக்கிறார்.
புடினை நண்பராக நடத்துவது ராஜதந்திர அழுத்தத்தை குறைத்து விடும். டிரம்பின் இந்த போக்கு, போர் நிறுத்தத்துக்கு போதுமான அழுத்தத்தை தருவதை விடுத்து, போரை நீடிக்க வைத்துவிடும். இவ்வாறு ஜெலன்ஸ்கி கூறினார்.
ரஷ்ய அதிபர் நண்பர் அல்ல, எதிரி; கொலையாளி: உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி ஆவேசம்
ரஷ்ய அதிபர் நண்பர் அல்ல, எதிரி; கொலையாளி: உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி ஆவேசம்
ADDED : நவ 21, 2026 08:59 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:59 PM
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-நமது நிருபர்-
சீனாவில் நடந்த முத்தரப்பு பேச்சில், ரஷ்ய அதிபர் புடினை பார்த்து புன்னகைத்தபடி கை குலுக்கிய டிரம்ப், 'அவர் என் நண்பர்' என குறிப்பட்டார்.
அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களின் சந்திப்பின் போதும், புடினுடன் நல்ல நட்பு இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கு பதில் அளித்து உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி கூறியதாவது: எங்களை பொறுத்தவரை புடின் ஒரு எதிரி. நிச்சயமாக எங்களுக்கு அவர் ஒரு கொலையாளி. ஏன் அவர் கொலையாளி என்றால், அவர் உக்ரைன் மக்களை கொன்று கொண்டிருக்கிறார்.
புடினை நண்பராக நடத்துவது ராஜதந்திர அழுத்தத்தை குறைத்து விடும். டிரம்பின் இந்த போக்கு, போர் நிறுத்தத்துக்கு போதுமான அழுத்தத்தை தருவதை விடுத்து, போரை நீடிக்க வைத்துவிடும். இவ்வாறு ஜெலன்ஸ்கி கூறினார்.