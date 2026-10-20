வீட்டுக்குள் நுழைய முடியவில்லை வங்கி கணக்குகள் செயலிழப்பு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷ்யர்கள் தவிப்பு
வீட்டுக்குள் நுழைய முடியவில்லை வங்கி கணக்குகள் செயலிழப்பு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷ்யர்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 20, 2026 08:47 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:44 PM
மாஸ்கோ: உக்ரைன் மேற்கொண்ட அதிநவீன ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதல்கள், தங்கள் வீட்டுக்குள் நுழைய முடியாமலும், வங்கிக் கணக்குகளை பயன்படுத்த முடியாமலும் ரஷ்யர்கள் தவிக்கின்றனர்.
கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான உக்ரைன் மற்றும் ரஷ்யா இடையே நான்கரை ஆண்டுகளை கடந்து போர் தொடர்ந்து வருகிறது. சமீபகாலமாக இரு தரப்பிடையேயான பரஸ்பர தாக்குதல்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. ரஷ்யா மீது சமீபத்தில் உக்ரைன் நடத்திய அதிநவீன தொழில்நுட்ப தாக்குதலால் ரஷ்யா நிலைகுலைந்து போயுள்ளது.
ரஷ்யாவின் முக்கிய டிஜிட்டல் மற்றும் கிளவுடு கட்டமைப்புகளை, குறிப்பாக ரஷ்யாவின், `கூகுள்' என அழைக்கப்படும் ‘யான்டெக்ஸ்’ நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான தரவு மையங்கள் மீது உக்ரைன் அதிநவீன ஆளில்லா விமானம் எனப்படும் ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணைகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது.
இதன் காரணமாக ரஷ்யாவின் பல்வேறு நகரங்களில் பொதுமக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
• பல குடியிருப்பு வளாகங்கள், ஸ்மார்ட் ஹோம் ஒருங்கிணைப்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் கதவு திறக்கும் அமைப்புகள் முடங்கியதால், பல ரஷ்யர்கள் தங்கள் வீட்டிற்குள்ளேயே நுழைய முடியவில்லை
• முக்கிய டிஜிட்டல் வங்கி சேவைகள், பண பரிமாற்ற தளங்கள் மற்றும் நிதி சேவைகள் செயலிழப்பை சந்தித்தன. பயனாளிகள் தங்கள் வங்கி கணக்குகள் சார்ந்த எவ்வித பணியையும் செய்ய முடியாமல் தவித்தனர்
• அன்றாட சேவைகளிலும் இதன் தாக்கம் எதிரொலித்தது. டாக்சி முன்பதிவு, உணவு மற்றும் மளிகை பொருள் வினியோகம் உள்ளிட்டவை முற்றிலும் முடங்கின.
அனைத்து தொழில்நுட்ப சேவைகளும் யான்டெக்ஸ் அல்லது ஸ்மர்பேங்க் போன்ற ஒரு சில பெரிய நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான மையங்களால் மட்டுமே நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இதன் காரணமாகவே, ரஷ்யாவில் இத்தகைய கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. மேலும், ரஷ்யாவின் கட்டமைப்புகள் பலவீனமாக உள்ளது இதன் வாயிலாக வெளிப்பட்டுள்ளது.