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/செய்திகள்/உலகம்/ஜப்பானில் வரலாறு காணாத கனமழை: 5 பேர் பலி, மின்சாரம் இன்றி ஆயிரக்கணக்கானோர் தவிப்பு

ஜப்பானில் வரலாறு காணாத கனமழை: 5 பேர் பலி, மின்சாரம் இன்றி ஆயிரக்கணக்கானோர் தவிப்பு

ஜப்பானில் வரலாறு காணாத கனமழை: 5 பேர் பலி, மின்சாரம் இன்றி ஆயிரக்கணக்கானோர் தவிப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 06:17 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:17 PM

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டோக்கியோ: ஜப்பானில் பெய்து வரும் வரலாறு காணாத கனமழைக்கு இதுவரை 5 பேர் பலியாகி இருக்கின்றனர். மின்சாரமின்றி ஆயிரக்கணக்கானோர் தவித்து வருகின்றனர்.

ஆசிய நாடுகளான ஜப்பான், பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளை மூன்று புயல்கள் அடுத்தடுத்து தாக்கின. புயல் தாக்கத்தினால், ஜப்பானில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் வரலாறு காணாத மழை கொட்டித் தீர்த்தது. கனமழை, வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி 5 பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர்.

தலைநகர் டோக்கியோவுக்கு அருகில் உள்ள சிபா மாகாணத்தில் 100 மில்லி மீட்டருக்கும் அதிகமான மழை பதிவாகி இருக்கிறது. இது ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்டில் பெய்யும் சராசரி மழையை விட 3 மடங்கு அதிக அளவாகும்.

மழையால் பல நகரங்கள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன. ஆயிரக்கணக்கான கார்கள் மூழ்கின. கிட்டத்தட்ட 20,000க்கும் அதிகமான குடியிருப்புகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு உள்ளது. ரயில் மற்றும் சாலை போக்குவரத்து முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.

விமான சேவைகளும் முடங்கியதால் ஆயிரக்கணக்கானோர் நரிட்டா விமான நிலையத்திலேயே காத்திருக்கும் சூழல் ஏற்பட்டது. மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களும் மக்கள் வெள்ளத்தால் நிரம்பியது.

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