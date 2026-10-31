ரூ.20,000 கோடி மதிப்பில் ஏவுகணைகள்; உக்ரைனுக்கு விற்க அமெரிக்கா ஒப்புதல்
ரூ.20,000 கோடி மதிப்பில் ஏவுகணைகள்; உக்ரைனுக்கு விற்க அமெரிக்கா ஒப்புதல்
ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM
-நமது நிருபர்-
கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான உக்ரைனுக்கும், ரஷ்யாவுக்கும் நான்கு ஆண்டுகளை கடந்து போர் நீடித்து வருகிறது. உக்ரைனில் ஆயுத இருப்பு ஏற்கனவே தீர்ந்துவிட்ட நிலையில், ரஷ்யா பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதனால், தங்கள் வான் பாதுகாப்பு திறனை மேம்படுத்த அமெரிக்காவிடம் பேட்ரியாட் ஏவுகணை வாங்க உக்ரைன் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
அதன்படி, 20 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான, 500 'பேட்ரியாட் பி.ஏ.சி-., 3' வகையைச் சேர்ந்த இடைமறிப்பு ஏவுகணைகளை விற்க அமெரிக்கா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. பிரபல அமெரிக்க ராணுவ தளவாட தயாரிப்பு நிறுவனமான, 'லாக்ஹீட் மார்ட்டின்' இந்த ஏவுகணைகளை தயாரிக்கிறது.
அமெரிக்காவின் இந்த முடிவை வரவேற்றாலும், ''இந்த ஏவுகணைகள் கைக்கு வர பல ஆண்டுகள் ஆகலாம். ஆனால், ரஷ்யாவின் தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள உக்ரைனுக்கு இப்போது அவசர ஏவுகணைகள் தேவை,'' என, உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்