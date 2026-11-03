ஈரானின் கெஷ்ம் தீவு மீது அமெரிக்கா வான்வழி தாக்குதல்
ஈரானின் கெஷ்ம் தீவு மீது அமெரிக்கா வான்வழி தாக்குதல்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:24 PM
வாஷிங்டன்: ஈரானின் கெஷ்ம் தீவு மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
மேற்காசிய நாடான ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையேயான போர் தற்காலிகமாக தணிந்துள்ளது. அமெரிக்க பார்லிமென்டுக்கு இடைக்கால தேர்தல் நடப்பதால், தாக்குதல்களை அமெரிக்கா நிறுத்தி வைத்திருந்தது.
இந்நிலையில், நேற்று இடைக்காலத் தேர்தலுக்கான ஓட்டுப்பதிவு நடந்த நிலையில், அதற்கு முன்பாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் அமைந்துள்ள ஈரானின் மிகப்பெரிய தீவான கெஷ்ம் மீது அமெரிக்கா ஒரு ரகசிய தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது.
‘இது சிறிய அளவிலான தாக்குதல் மட்டுமே. இந்த தாக்குதல்கள் பெரிய அளவிலான போர் நடவடிக்கைகளின் தொடக்கமாகக் கருத முடியாது.
‘ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகச் செல்லும் வணிக கப்பல்கள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்துவதை தடுப்பதே இதன் நோக்கம்’ என, அமெரிக்க ராணுவ உயரதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார்.
‘பெரிய அளவிலான போர் நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்கும் எண்ணம் இல்லை என்பதை உணர்த்தும் வகையிலேயே, அமெரிக்கா இத்தாக்குதல்கள் குறித்து பகிரங்கமாக அறிவிக்கவில்லை’ என, அமெரிக்காவில் இருந்து வெளியாகும், ‘வால்ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்’ நாளிதழ் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே ஈரான் அரசு ஊடகமான ஐ.ஆர்.என்.ஏ., வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், கெஷ்ம் தீவில் அடுத்தடுத்து ஐந்து தாக்குதல்கள் நடந்ததாகவும், இரண்டு போர் விமானங்கள் அங்குள்ள வான் பகுதியில் பறந்ததைக் கண்டதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தாக கூறப்பட்டுள்ளது.
ஈரானின் அணுசக்தி திட்டத்தைத் தடுப்பதில் அமெரிக்கா உறுதியாக இருந்தாலும், பலத்தை பிரயோகிக்க உடனடி அவசரம் இல்லை. ஈரானுக்கும் எங்களுக்கும் இடையே போர் நடந்தது. நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம். மீண்டும் போர் ஏற்பட வாய்ப்புகள் குறைவு. ஆனால் துாதரக ரீதியிலான ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
- டொனால்டு டிரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர்