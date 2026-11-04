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டெஹ்ரான்:
அமெரிக்காவில் நடந்த இடைக்கால தேர்தலில், செனட் மற்றும் பிரதிநிதிகள் சபை என இரு அவைகளிலும் அதிபர் டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சி பெரும்பான்மை இழந்துவிட்டது. இது டிரம்ப்பிற்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக ஈரான் மத குரு கமேனி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது: கட்சிகள் மாறுவதோலோ அல்லது அமெரிக்காவிற்கு சலுகை வழங்குவதாலோ ஈரான் மீதான அந்நாட்டின் விரோத போக்கு மாறாது. இதற்கு மாறாக நம்புபவர்கள் பெரும் தவறு செய்கிறார்கள்.
அமெரிக்காவின் ஆக்கிரமிப்பு மீண்டும் நடந்தால் போரின் தாக்கம் விரிவடையும். தனது மேலாதிக்கத்தின் முடிவு வெகு தொலைவில் உள்ளதாக அமெரிக்கா கருதுகிறது. ஆனால், அது அருகில் இருப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம்,'' என கமேனி கூறியுள்ளார்.
அமெரிக்காவின் மேலாதிக்கம் முடிவுக்கு வருகிறது: தேர்தல் முடிவு குறித்து ஈரான் மதகுரு கமேனி
அமெரிக்காவின் மேலாதிக்கம் முடிவுக்கு வருகிறது: தேர்தல் முடிவு குறித்து ஈரான் மதகுரு கமேனி
ADDED : நவ 04, 2026 06:40 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:40 PM
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டெஹ்ரான்:
அமெரிக்காவில் நடந்த இடைக்கால தேர்தலில், செனட் மற்றும் பிரதிநிதிகள் சபை என இரு அவைகளிலும் அதிபர் டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சி பெரும்பான்மை இழந்துவிட்டது. இது டிரம்ப்பிற்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக ஈரான் மத குரு கமேனி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது: கட்சிகள் மாறுவதோலோ அல்லது அமெரிக்காவிற்கு சலுகை வழங்குவதாலோ ஈரான் மீதான அந்நாட்டின் விரோத போக்கு மாறாது. இதற்கு மாறாக நம்புபவர்கள் பெரும் தவறு செய்கிறார்கள்.
அமெரிக்காவின் ஆக்கிரமிப்பு மீண்டும் நடந்தால் போரின் தாக்கம் விரிவடையும். தனது மேலாதிக்கத்தின் முடிவு வெகு தொலைவில் உள்ளதாக அமெரிக்கா கருதுகிறது. ஆனால், அது அருகில் இருப்பதாக நாங்கள் கருதுகிறோம்,'' என கமேனி கூறியுள்ளார்.