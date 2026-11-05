ஈரானுக்கு உதவிய இந்திய தம்பதிக்கு தடை விதித்தது அமெரிக்கா
ஈரானுக்கு உதவிய இந்திய தம்பதிக்கு தடை விதித்தது அமெரிக்கா
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:24 PM
வாஷிங்டன்: தடைகளை மீறி கச்சா எண்ணெய் விற்பனை செய்ய ஈரானுக்கு உதவியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டில், பஞ்சாபை சேர்ந்த தம்பதி உட்பட, இந்தியர் மற்றும் ஒன்பது நிறுவனங்கள் மீது அமெரிக்கா புதிய பொருளாதார தடையை விதித்துள்ளது.
மேற்காசிய நாடான ஈரான் மீதான போரைத் தொடர்ந்து, அந்த நாட்டின் மீது பொருளாதார தடை விதித்ததுடன், அதற்கு உதவும் நாடுகள் மீதும் அமெரிக்கா பொருளாதார தடைகள் விதித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், பஞ்சாப் மாநிலம் சண்டிகரைச் சேர்ந்த சுனில் குமார் ஷர்மா மற்றும் அவரது மனைவி ஜஸ்பிரீத் பிரீத்தி ஷாஹித் உட்பட நான்கு இந்தியர்கள் மற்றும் ஒன்பது நிறுவனங்கள் மீது அமெரிக்க கருவூலத் துறை தடை விதித்து நேற்று உத்தரவு பிறப்பித்தது.
கடல்சார் மோசடிகளின் வாயிலாக கச்சா எண்ணெய் விற்க ஈரானுக்கு உதவியதாக இவர்கள் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து அமெரிக்க கருவூலத்துறை நேற்று வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், 'தரை, கடல் அல்லது வான் வழியாக என ஈரானுக்கு யார் ஆதரவளித்தாலும் அது எங்களுக்கு தெரியும். அவர்கள் மீது நாங்கள் தொடர்ந்து பொருளாதார தடைகளை விதிப்போம்' என கூறப்பட்டுள்ளது.