ஆப்கன் அகதிகளை பாக்., வழியாக நாடு கடத்த அமெரிக்கா திட்டம்
ஆப்கன் அகதிகளை பாக்., வழியாக நாடு கடத்த அமெரிக்கா திட்டம்
UPDATED : அக் 31, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:06 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் உள்ள, 150-க்கும் மேற்பட்ட ஆப்கானிஸ்தான் அகதிகளை, பாக்., வழியாக நாடு கடத்த அந்நாடு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
சோவியத் போரின் போது, சட்டவிரோதமாகவும், புகலிடம் தேடியும் தெற்காசிய நாடான ஆப்கானிஸ்தானைச் சேர்ந்த பலர், அமெரிக்காவில் தஞ்சமடைந்தனர். அவ்வாறு குடியேறி தடுப்பு மையங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள, 150க்கும் மேற்பட்ட ஆப்கானியர்களை நாடு கடத்த அமெரிக்கா முடிவு செய்துள்ளது.
ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான் அரசுடன் அமெரிக்காவுக்கு நேரடி துாதரக உறவுகள் இல்லாததாலும், வழக்கமான போக்குவரத்து வழிகள் இல்லாததாலும் நேரடியாக அங்கு அகதிகளை அனுப்ப முடியாத நிலை உள்ளது. இதனால் அவர்கள் முதலில் பாகிஸ்தானுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, பின், அங்கிருந்து தரைவழியாக ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைக்குள் அனுப்பப்பட உள்ளதாக அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
நாடு கடத்தப்பட உள்ளவர்களில், அமெரிக்க ராணுவத்துடன் பணியாற்றியவர்களின் உறவினர்களும் அடங்குவர். இத்திட்டத்தின்படி, முதல் விமானம் நாளை புறப்படலாம் என, கூறப்படுகிறது. ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் கடுமையாக சட்டங்களை வைத்திருப்பதால், தங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை என, நாடு கடத்தப்படும் அகதிகள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.