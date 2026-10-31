பாக்., வழியாக ஆப்கானியர்களை நாடு கடத்த அமெரிக்கா திட்டம்
பாக்., வழியாக ஆப்கானியர்களை நாடு கடத்த அமெரிக்கா திட்டம்
ADDED : அக் 31, 2026 07:11 AM
ADDED : அக் 31, 2026 07:11 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாக தங்கியுள்ளதாகக் கூறி கைது செய்யப்பட்டுள்ள 150க்கும் மேற்பட்ட ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டவர்களை, பாகிஸ்தான் வழியாக மீண்டும் தாலிபான் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ஆப்கனுக்கு நாடு கடத்த அமெரிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
ரகசிய ஏற்பாடு:
ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சியைப் பிடித்த பிறகு, அந்நாட்டுடன் அமெரிக்காவுக்கு நேரடி தூதரக உறவுகள் எதுவும் இல்லை. இதன் காரணமாக, தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஆப்கான் நாட்டவர்களை நேரடியாக காபூலுக்கு அனுப்ப முடியாத சூழல் அமெரிக்க அதிகாரிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அவர்களை பாகிஸ்தானுக்கு சிறப்பு விமானம் மூலம் கொண்டு சென்று, அங்கிருந்து தரைவழியாக ஆப்கானிஸ்தானுக்குள் அனுப்ப அமெரிக்க அரசு ரகசிய ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகிறது.
உயிருக்கு ஆபத்து:
நாடு கடத்தப்பட உள்ளவர்களில் பலர், முந்தைய ஆப்கான் அரசுக்கும், அமெரிக்க ராணுவத்திற்கும் உதவி செய்தவர்கள். அவர்களின் குடும்பத்தினரும் இதில் உள்ளனர். இவர்கள் தாலிபான்கள் கையில் மீண்டும் சிக்கினால், கடும் சித்ரவதைக்கு ஆளாகி, கொல்லப்படும் ஆபத்து உள்ளதாக சர்வதேச மனித உரிமை அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன.
அமெரிக்க சட்டப்படி, உயிருக்கு ஆபத்து, சித்ரவதை ஏற்படும் என கோர்ட் எச்சரித்த நாடுகளுக்கு, நாடு கடத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், லூசியானா உள்ளிட்ட முகாம்களில் அடைக்கப்பட்டுள்ள 150க்கும் மேற்பட்ட ஆப்கானிஸ்தானியர்களை, பாகிஸ்தான் வழியாக, தாலிபான்கள் கையில் சிக்க வைக்கும் நோக்கில், டிரம்ப் நிர்வாகம் செயல்படுகிறது. அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கைக்கு உலக அளவில் கண்டனம் எழுந்துள்ளது.