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பிரேசில் அதிபர் தேர்தலை இந்தியாவுடன் ஒப்பிட்டு குழம்பிய அமெரிக்க அதிபர்

பிரேசில் அதிபர் தேர்தலை இந்தியாவுடன் ஒப்பிட்டு குழம்பிய அமெரிக்க அதிபர்

UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 05, 2026 08:44 PM

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UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 05, 2026 08:44 PM

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வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தங்கள் நாட்டு தேர்தல் முறையை விமர்சிப்பதாக நினைத்துக்கொண்டு, பிரேசில் அதிபர் தேர்தலை இந்தியத் தேர்தல் என மாற்றி குறிப்பிட்டு சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருப்பது சர்வதேச அளவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், சமூக வலைதளத்தில் நேற்று ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், `இந்தியாவில் முதல் சுற்று அதிபர் தேர்தலில், 12.5 கோடி மக்கள் ஓட்டளித்தனர். ஓட்டுப்பதிவு முடிந்த அதே நாளிலேயே முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. ஆனால், நம் நாட்டில் தேர்தல் முறைகள் ஊழல் நிறைந்ததாக உள்ளது' என, அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

அமெரிக்காவில் உள்ள டெட்ராய்ட், பிலடெல்பியா, கலிபோர்னியா போன்ற பல நகரங்கள் மற்றும் மாகாணங்களில், மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஓட்டுகளை எண்ணவே பல வாரங்கள் ஆகும். அதை விமர்சிக்கும் வகையில், இந்தப் பதிவை அவர் வெளியிட்டிருந்தார்.

ஆனால் உண்மையில் தென் அமெரிக்க நாடான பிரேசிலில் தான், நேற்று முன்தின் அதிபர் தேர்தல் நடந்தது. ஆனால், பிரேசிலுக்கு பதிலாக நம் நாட்டின் பெயரை அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பெரும்பான்மை இல்லாததால்


2ம் சுற்று தேர்தல்
பிரேசில் அதிபர் தேர்தல் விதிமுறைப்படி, எந்தவொரு வேட்பாளரும் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான ஓட்டுகளை பெறாவிட்டால், முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிக்கும் வேட்பாளர்களுக்கு இரண்டாம் கட்டத் தேர்தல் நடத்தப்படும்.
கடந்த 4ம் தேதி நடைபெற்ற முதல் கட்ட ஓட்டுப்பதிவில், தற்போதைய இடதுசாரி அதிபர் லுாயிஸ் இனாசியோ லுாலா டா சில்வா மற்றும் தீவிர வலதுசாரி வேட்பாளரும், முன்னாள் அதிபரின் மகனுமான பிளாவியோ போல்சனாரோ இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. போல்சோனாரோ 5.58 கோடி ஓட்டுகளையும், லுாலா 5.32 கோடி ஓட்டுகளையும் பெற்றனர். இதனால், வரும் 25ம் தேதி அதிபர் பதவிக்கான இரண்டாம் சுற்று தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.



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