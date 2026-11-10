ஈரான் போர் முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு; அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நம்பிக்கை
ஈரான் போர் முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு; அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நம்பிக்கை
ADDED : நவ 10, 2026 09:23 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:23 PM
-நமது நிருபர்-
ஈரானுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையே கடந்த 9 மாதங்களாக போர் நடந்து வருகிறது. இந்த போரால் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கம், கப்பல் போக்குவரத்து தடைகள் என சர்வதேச அளவில் வர்த்தகத்திலும், எரிபொருள் விலையிலும் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
போரை முடிக்க கத்தார் உள்ளிட்ட பல நாடுகள் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் உடன் பேச்சு நடத்தி வருகின்றன. ஆனால் பொருளாதாரத் தடைகளை நீக்குவது, முடக்கப்பட்ட நிதியை விடுவிப்பது மற்றும் கடல்சார் முற்றுகையை விலக்கிக் கொள்வது ஆகிய ஈரானின் நிபந்தனைகளை அமெரிக்கா ஏற்க மறுக்கிறது.
அதேசமயம் அணுசக்தி திட்டத்தை கைவிடும் அமெரிக்காவின் நிபந்தனையை ஈரான் ஏற்கவில்லை. இதனால் இருதரப்புலும் போர் நிறுத்த பேச்சு இழுபறியில் உள்ளது. வெள்ளை மாளிகையில் நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அதிபர் டிரம்ப் கூறியதாவது:
ஈரானின் அணு ஆயுதம் தயாரிக்கும் திறன் தற்போது 85 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் எங்களுடன் மிகவும் மரியாதையாக பேசி வருகின்றனர். என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
தற்போதைய மோதல்கள் முடிவுக்கு வர வாய்ப்புள்ளன. அதற்காக ராணுவ நடவடிக்கைகள் முற்றிலும் கைவிடப்பட்டுவிட்டதாக எண்ண வேண்டாம். நாங்கள் மீண்டும் களமிறங்கி அடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டால், அதற்கும் தயாராக காத்திருக்கிறோம்.
கத்தார், சவுதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், பஹ்ரைன், குவைத் போன்ற நாடுகள், அமெரிக்காவின் கடற்படை முற்றுகை மற்றும் 'ஆப்பரேஷன் அயர்ன் கேட்' என்ற புதிய நடவடிக்கை தொடர்வதை விரும்புகின்றன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.