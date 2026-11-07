அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் தலைமை அதிகாரி ராஜினாமா புதிய அதிகாரி நியமனம்
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் தலைமை அதிகாரி ராஜினாமா புதிய அதிகாரி நியமனம்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:44 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பின் தலைமை அதிகாரியாக இருந்த சூசி வைல்ஸ் பதவி விலகியதையடுத்து, துணை தலைமை அதிகாரியான ஸ்டீபன் மில்லர், 41, என்பவரை அப்பதவிக்கு அதிபர் டிரம்ப் நியமித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவில் டிரம்ப் தலைமையிலான குடியரசு கட்சி, சமீபத்திய இடைக்கால தேர்தலில் படுதோல்வியை சந்தித்தது. இதையடுத்து, அமைச்சரவை மற்றும் நிர்வாகத்தில் முக்கிய மாற்றங்களை மேற்கொள்ள டிரம்ப் திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த சூழலில் அதிபரின் தலைமை அதிகாரி மாற்றம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிரம்பின் முதல் நான்கு ஆண்டு ஆட்சிக் காலத்தில் நான்கு பேர் தலைமை அதிகாரியாக மாறிய நிலையில், தற்போதைய ஆட்சியில் நீண்ட காலம் அந்தப் பொறுப்பில் இருந்தவர் சூசி வைல்ஸ்.
இவர், வெள்ளை மாளிகையின் முதல் பெண் தலைமை அதிகாரி என்ற பெருமையையும் பெற்றார். இந்நிலையில், தேர்தல் தோல்விகளுக்கு இடையே அவர் பதவி விலகியுள்ளார். இருப்பினும் டிரம்பின் அரசியல் நடவடிக்கைகள் பிரிவில் தொடர்ந்து பணியாற்ற உள்ளார்.
டிரம்பின் நீண்ட கால அரசியல் ஆலோசகரான ஸ்டீபன் மில்லர், புதிய தலைமை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த, 2016 தேர்தலின் போது டிரம்ப் அணியில் பிரசார எழுத்தாளராக இணைந்த இவர், துணை தலைமை அதிகாரி மற்றும் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு ஆலோசகராக பதவி வகித்தார். டிரம்பின் குடியேற்றக் கொள்கைகளை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகிறார்.
தலைமை அதிகாரி மாற்றம் குறித்து டிரம்ப் கூறியதாவது:
ஸ்டீபன் மில்லர் என் நம்பிக்கைக்குரிய ஆலோசகர்களில் ஒருவர். ஆரம்பம் முதலே என்னுடன் பணியாற்றி வருகிறார். அரசியல் ரீதியாக சிறப்பாக செயல்படக்கூடியவர். சிறந்த நிர்வாகியாகவும் இருப்பார்.
சூசி வைல்ஸ் சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளார். அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேர்தல் தோல்வி காரணமாக இந்த மாற்றம் செய்யப்படவில்லை. மாற்றத்திற்கான நேரம் வந்துள்ளது.
இவ்வாறு டிரம்ப் கூறினார்.