மாநாட்டுக்கு போன இடத்தில் பிலிப்பைன்ஸுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம்; அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு
மாநாட்டுக்கு போன இடத்தில் பிலிப்பைன்ஸுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம்; அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 04:59 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:59 PM
பிலிப்பைன்சின் மணிலாவில் 23வது இந்தியா - ஆசியான் அமைப்பின் உச்சி மாநாடு நடந்தது. மாநாட்டில் பங்கேற்க அதிபர் டிரம்ப் சென்று இருந்தார். அந்நாட்டுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவு: பிலிப்பைன்ஸில் வர்த்தகம், தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பிற விஷயங்கள் குறித்து மிகச் சிறந்த முறையில் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தினோம்.
பிலிப்பைன்ஸுடன் ஒரு புதிய, முற்றிலும் மாறுபட்ட வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை எட்டியுள்ளோம் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது ஒரு மைல்கல்லாக அமையும்; நமது விவசாயிகளுக்கும், எரிசக்தி துறைக்கும் இந்த ஒப்பந்தம் மிகுந்த பயன் தரும்.
அதிபர் மார்கோஸ் ஒரு வலிமையான தலைவர்; அவர் மிகுந்த நேர்மை மற்றும் ஆளுமை கொண்ட மனிதர். அவருடனும், அவரது அழகான மனைவி மற்றும் மகனுடனும் நேரம் செலவிட்டது எனக்குக் கிடைத்த பெருமை. இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.