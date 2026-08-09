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/செய்திகள்/உலகம்/﻿ இந்தியா மீது 100 சதவீத வரி விதிக்க அமெரிக்க செனட் சபை ஒப்புதல்

﻿ இந்தியா மீது 100 சதவீத வரி விதிக்க அமெரிக்க செனட் சபை ஒப்புதல்

﻿ இந்தியா மீது 100 சதவீத வரி விதிக்க அமெரிக்க செனட் சபை ஒப்புதல்

ADDED : ஆக 09, 2026 02:22 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:22 AM

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வாஷிங்டன்: ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடைகள் விதிக்கும் மசோதா, அமெரிக்க செனட் சபையில் அமோக ஓட்டுகளுடன் நிறைவேறியுள்ளது. இம்மசோதா காரணமாக, ரஷ்யாவிடம் இருந்து எரிபொருள் இறக்குமதி செய்யும் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு, 100 சதவீதம் வரி விதிக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது.

கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான உக்ரைன் மீது ரஷ்யா நடத்தி வரும் போர், ஐந்தாவது ஆண்டாக தொடர்கிறது.

போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர ரஷ்யா மீது பொருளாதார தடை விதிக்கும் மசோதா, அமெரிக்க செனட் சபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மசோதாவுக்கு ஆதரவாக 86 பேரும், எதிர்த்து 11 பேரும் ஓட்டளித்தனர்.

அடுத்ததாக, பிரதிநிதிகள் சபைக்கு ஓட்டெடுப்புக்காக மசோதா அனுப்பப்பட உள்ளது. அங்கு நிறைவேற்றப்பட்ட பின், இறுதியாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும்.

இரண்டு நோக்கங்களை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், இம்மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. ஒன்று, ரஷ்யா மீது நேரடி தடை விதிப்பது. மற்றொன்று, ரஷ்யாவுடன் தொடர்ந்து வர்த்தகம் செய்து அதன் பொருளாதாரத்துக்கு உதவுவதன் வாயிலாக, உக்ரைன் போருக்கு மறைமுகமாக நிதியுதவி செய்யும் நாடுகளை தண்டிப்பது.

இதன் அடிப்படையில், ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிகளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுவை வாங்கும் உலகின் முதல் ஐந்து நாடுகளின் ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கு, 100 சதவீதம் சுங்க வரி விதிக்க இம்மசோதா அதிகாரம் அளிக்கிறது.

தற்போது, இந்த வரி விதிப்பு பட்டியலில் இந்தியா, சீனா, அஜர்பைஜான், ஹங்கேரி, ஸ்லோவாக்கியா நாடுகள் உள்ளன. இந்த நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு, 100 சதவீத வரி விதிக்கப்படும் அச்சுறுத்தல் உருவாகியுள்ளது.

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