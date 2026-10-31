மசால் தோசை சுட்டு ஓட்டு சேகரித்த அமெரிக்க செனட் வேட்பாளர்
மசால் தோசை சுட்டு ஓட்டு சேகரித்த அமெரிக்க செனட் வேட்பாளர்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:16 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:14 PM
UPDATED : அக் 31, 2026 07:16 PM ADDED : அக் 31, 2026 07:14 PM
அமெரிக்காவில் தேர்தல் பிரசாரம் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளரான ஜேம்ஸ் டலாரிகோ, குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளரும் டெக்சாஸ் அட்டர்னி ஜெனரலுமான கென் பாக்ஸ்டனுடன் கடும் போட்டியில் உள்ளார்.
டெக்சாஸின் இர்விங் நகரில் வசிக்கும் இந்தியர்கள், இந்திய வம்சாவளியினர் ஓட்டுகளை கவர்வதற்காக, அவர் அங்குள்ள 'மதிரா என் மசாலா' என்ற இந்திய உணவகத்துக்குச் சென்றார்.
அங்கிருந்த ஊழியர்கள் உதவியுடன் இந்தியர்கள் விரும்பி உண்ணும் மசால் தோசை சுட்டார்.
சூடான தவாவில் தோசை மாவை வார்த்து, உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை வைப்பதை அங்கிருந்தவர்கள் வீடியோ எடுத்தனர்.
முதல் முயற்சியிலேயே டலாரிகோ தோசை பிரமாதமாக தயார் ஆனது.
WFAA வெளியிட்ட இந்த வீடியோ வலைதளங்களில் வைரல் ஆனது.
பலரும் அவரை பாராட்டி கருத்து பதிவிட்டனர்.
'தாம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சமூகத்தின் மீது உண்மையிலேயே அக்கறை கொண்ட ஓர் அரசியல் தலைவரைப் பார்ப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது' என்றார், ஒருவர்.
மற்றொருவர், 'நான் சிறுவனாக இருந்தபோது என் அம்மா சனிக்கிழமை காலைகளில் எனக்கு மசாலா தோசை செய்து தருவார். இது பல இனிய நினைவுகளைத் திரும்பக் கொண்டுவருகிறது' என்றார்.
'நுணுக்கமும் உத்தியும் அதிகம் தேவைப்படும் ஒன்றை அவரைச் செய்ய வைத்துவிட்டார்களே' என்று கருத்து பதிவிட்டார்.
உணவகத்துக்கு டலாரிகோ சென்றது, இந்திய-அமெரிக்கச் சமூகத்தினரிடையே அவரது பிரசாரத்தின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது.
குடியேற்றச் சீர்திருத்தம், பன்முகத்தன்மையைக் கொண்டாடுதல் ஆகிய இரு முக்கிய விவகாரங்களை, அங்கிருந்தவர்கள் மத்தியில் அவர் பேசினார்.
அரசியலில் நுழைவதற்கு முன், டலாரிகோ ஒரு நடுநிலைப் பள்ளி ஆங்கில ஆசிரியராகவும், ஒரு நிர்வாக இயக்குநராகவும் இருந்தார். 2018-ல் டெக்சாஸ் பிரதிநிதிகள் சபைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவர், தற்போது நான்காவது முறையாகப் பதவி வகிக்கிறார்.