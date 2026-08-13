23 ஆண்டுக்கு பின் ஈராக்கில் இருந்து வெளியேறுகிறது அமெரிக்க படை
23 ஆண்டுக்கு பின் ஈராக்கில் இருந்து வெளியேறுகிறது அமெரிக்க படை
ADDED : ஆக 13, 2026 09:25 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 09:25 PM
வாஷிங்டன் : ஈராக்கில் இருந்து, வரும் செப்., 30ம் தேதியுடன் அமெரிக்க படைகள் முற்றிலும் வெளியேறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்காசிய நாடான ஈராக்கில், 20 ஆண்டுகளாக அதிபராக இருந்த சதாம் உசேன், அல் குவைதா போன்ற பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு ரகசியமாக அடைக்கலமும் ஆதரவும் அளித்து வருவதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியது. இதையடுத்து அவரது ஆட்சியை கவிழ்க்க ஈராக் மீது, 2003ல் அமெரிக்கா படையெடுத்தது. இதில் சதாம் உசேன் கைது செய்யப்பட்டு, 2006ல் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது.
பின், ஐ.எஸ்., பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளுக்காக, அமெரிக்க படைகள் ஈராக்கிலேயே நிலைகொண்டிருந்தன. ஆனால் பயங்கரவாதிகளின் ஆதிக்கத்தை ஈராக் அரசே ஒடுக்க தொடங்கியதாகக் கூறி, 2024ல் அமெரிக்கக் கூட்டுப் படைகள், தங்கள் நடவடிக்கைகளை படிப்படியாக குறைத்தன.
இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த ஆண்டு, ஈராக்கின் பெரும்பான்மையான பகுதிகளில் இருந்த அமெரிக்க படைத்தளங்கள் காலி செய்யப்பட்டன. இருப்பினும், குர்திஸ்தான் மாகாணத்தில் மட்டும் சிறிய அளவிலான அமெரிக்க படைகள் இருந்தன. அந்த படைகளும், வரும் செப்., 30ம் தேதியுடன் வெளியேறிவிடும் என, ஈராக் பிரதமர் அலி அல் சைதி தெரிவித்துள்ளார்.
பாதுகாப்பு ரீதியிலான ராணுவ ஒப்பந்தங்கள் முடிவுக்கு வந்தாலும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான உறவு முறிந்துவிடவில்லை என்றும், இனி பொருளாதாரம் மற்றும் வளர்ச்சிப் பணிகளை நோக்கியதாக இந்த உறவு இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.