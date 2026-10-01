இரண்டு முறை விஷ ஊசி செலுத்தியும் உயிர் பிழைத்த அமெரிக்க பெண் கைதி
இரண்டு முறை விஷ ஊசி செலுத்தியும் உயிர் பிழைத்த அமெரிக்க பெண் கைதி
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 08:26 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பெண் கைதிக்கு இரண்டு முறை விஷ ஊசிகள் செலுத்தியும் உயிர் பிழைத்த சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்காவின் டென்னசி மாகாணத்தின் நாஷ்வில்லில் உள்ள ரிவர்பெண்டு சிறையில், கொலை குற்றவாளியான கிறிஸ்டா கெயில் பைக், 50, என்ற பெண்ணுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அவருக்கான தண்டனையை சிறைத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் இரவு நிறைவேற்ற முயன்றனர். இதற்காக அவருக்கு இரு முறை விஷ ஊசி செலுத்தப்பட்டது.
ஆனால், மருந்து செலுத்தப்பட்டு, 40 நிமிடங்கள் கடந்த பிறகும், சுவாசிப்பதும், குறட்டை விடுவதுமாய் அவர் உயிருடன் இருந்ததைக் கண்டு சிறைத்துறை அதிகாரிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து, கிறிஸ்டாவை சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மரண தண்டனை நிறைவேற்றும் முறை தோல்வியடைந்ததையடுத்து, டென்னசி கவர்னர் பில் லீ இந்த ஆண்டின் மீதமுள்ள மரண தண்டனைகளை நிறுத்தி வைக்க உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், எங்கு, எதில் தவறு நேர்ந்தது என்பது குறித்து விசாரிக்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கடந்த இரண்டு நுாற்றாண்டுகளில் டென்னசி மாகாணத்தில் மரண தண்டனையை எதிர்கொள்ளும் ஒரே பெண் கிறிஸ்டா கெயில் பைக் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த, 1995ல், 18 வயதாக இருந்தபோது, தன் வகுப்புத் தோழி மீது ஏற்பட்ட பொறாமையில், சித்திரவதை செய்து கொலை செய்ததாக பைக் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது.
இதற்கிடையே, விஷ ஊசி செலுத்தியும், பைக் பிழைத்ததால், அவருக்கான தண்டனையை நிறைவேற்ற முடியுமா, அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது குறித்து சிறைத் துறையினர் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.