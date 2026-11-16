புதிய அரசுடன் இணைந்து செயல்படுவோம்; இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு
புதிய அரசுடன் இணைந்து செயல்படுவோம்; இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு
ADDED : நவ 16, 2026 03:52 PM
ADDED : நவ 16, 2026 03:52 PM
-நமது நிருபர்-
இஸ்ரேலில் நடந்த பொதுத் தேர்தலில் எந்தவொரு கூட்டணிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இந்த சூழ்நிலையில் புதிய ஆட்சி அமைப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் காடி ஐசன்கோட் ஆட்சி அமைக்க அந்த நாட்டு அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
அரபு கூட்டணிகளின் ஆதரவு இன்றி பிரதமர் நெதன்யாகுவின் லிகுட் கட்சி மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளை புதிய அரசில் இணைக்க காடி ஐசன்கோட் தீவிர முயற்சி செய்து வருகிறார்.
இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு இன்று (நவம்பர் 16) வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: நாம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களைச் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரே அரசு, தேசிய ஒற்றுமை அரசு மட்டுமே.
இத்தகைய அரசை உருவாக்க வேண்டுமானால், இஸ்ரேல் அரசை யூத மக்களுக்கான நாடாகக் கருதும் அனைத்துக் கட்சிகளும் அதில் இடம்பெற வேண்டும்.
அமைக்கப்படும் எந்தவொரு அரசுடனும், நாங்கள் எங்களது கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து செயல்படுவோம். இவ்வாறு நெதன்யாகு கூறினார்.