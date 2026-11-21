வெலிங்டன் டெஸ்ட்: கே.எல்.ராகுல் அபார சதம்; வலுவான நிலையில் இந்தியா
வெலிங்டன் டெஸ்ட்: கே.எல்.ராகுல் அபார சதம்; வலுவான நிலையில் இந்தியா
ADDED : நவ 21, 2026 06:55 AM
வெலிங்டன்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் 3வது நாளான இன்று, இந்திய தொடக்க வீரர் கே.எல்.ராகுல் அபார சதம் விளாசினார். இதனால் முதல் இன்னிங்சில் இந்திய அணி 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 264 ரன்கள் எடுத்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.
நியூசிலாந்தின் வெலிங்டன் பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்தப் போட்டியில், டாஸ் வென்ற இந்திய கேப்டன் சுப்மன் கில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். இதையடுத்து முதலில் பேட் செய்த நியூசிலாந்து அணி, ஹென்றி நிகோல்ஸ் (175 ரன்கள்),ம் கிளென் பிலிப்ஸ் (118 ரன்கள்) சதத்தால், முதல் இன்னிங்சில் 368 ரன்கள் குவித்து ஆல்-அவுட் ஆனது. இந்திய தரப்பில் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளையும், ஆகாஷ் தீப் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
ராகுல் - படிக்கல் அபாரம்:
தொடர்ந்து தனது முதல் இன்னிங்சைத் தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு, ஜெய்ஸ்வால் (85 ரன்கள்) - லோகேஷ் ராகுல் ஜோடி முதல் விக்கெட்டுக்கு 100 ரன்களுக்கு மேல் சேர்த்து சிறப்பான தொடக்கம் கொடுத்தது. 2வது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்தியா 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 159 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
இன்று 3வது நாள் ஆட்டத்தில், ராகுல், தேவ்தத் படிக்கல் பொறுப்புடன் விளையாடினர். நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர்களின் பந்துவீச்சைச் சிதறடித்த இருவரும், மதிய உணவு இடைவேளை வரை விக்கெட் விழாமல் பார்த்துக் கொண்டனர்.
ராகுல் சதம்:
உணவு இடைவேளைக்குப் பிறகும் சிறப்பாக ஆடிய கே.எல்.ராகுல், அபார சதத்தைப் பூர்த்தி செய்தார். மறுமுனையில் தேவ்தத் படிக்கலும் அரைசதம் கடந்து அவருக்குஉறுதுணையாக விளையாடி வருகிறார்.
73 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 264 ரன்கள் எடுத்து வலுவான நிலையில் உள்ளது. கே.எல்.ராகுல் 102 ரன்களுடனும் (214 பந்துகள், 8 பவுண்டரி, 1 சிக்சர்), தேவ்தத் படிக்கல் 63 ரன்களுடனும் (143 பந்துகள், 8 பவுண்டரி) களத்தில் உள்ளனர். நியூசிலாந்தின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோரை எட்ட இந்தியாவுக்கு இன்னும் 104 ரன்கள் மட்டுமே தேவைப்படுவதால், இந்திய அணி முன்னிலை பெறும் வாய்ப்பு பிரகாசமாகியுள்ளது.