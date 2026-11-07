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வெள்ளை மாளிகையில் விளக்கேற்றி தீபாவளி கொண்டாட்டம்; டிரம்புக்கு அனுமன் சாலிசா பரிசு!

வெள்ளை மாளிகையில் விளக்கேற்றி தீபாவளி கொண்டாட்டம்; டிரம்புக்கு அனுமன் சாலிசா பரிசு!

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UPDATED : நவ 07, 2026 07:39 AM

ADDED : நவ 07, 2026 07:38 AM

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UPDATED : நவ 07, 2026 07:39 AM ADDED : நவ 07, 2026 07:38 AM

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​வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், வெள்ளை மாளிகையின் அதிபர் அலுவலகமான ஓவல் அறையில், பாரம்பரிய தீபாவளிப் பண்டிகையைக் கோலாகலமாகக் கொண்டாடினார்.

​வெள்ளை மாளிகையில் தீபாவளிப் பண்டிகையைக் கொண்டாடும் மரபு, கடந்த 2003ம் ஆண்டு அதிபர் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் ஆட்சிக் காலத்தில் துவங்கியது. 2009ம் ஆண்டு முதல், அதிபர் மாளிகையில், விளக்கேற்றி தீபாவளி கொண்டாட்டம் நடந்து வருகிறது. அப்போதைய அதிபர் ஒபாமா விளக்கேற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆண்டுதோறும் தீப ஒளித் திருநாள் அங்கு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

​அந்த வகையில் நடைபெற்ற இந்த ஆண்டு கொண்டாட்டத்தில், அமெரிக்காவிற்கான இந்திய தூதர் வினய் மோகன் குவாத்ரா மற்றும் முக்கியப் பிரதிநிதிகள் அதிபர் டிரம்புடன் நேரில் பங்கேற்றனர். விழாவில், இந்திய கலாசாரப் பாரம்பரிய முறைப்படி விளக்குகளை ஏற்றி, தீப ஒளித் திருநாளை டிரம்ப் உற்சாகமாகக் கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்.

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டிரம்புக்கு அனுமன் சாலிசா பரிசு!


வெள்ளை மாளிகையில் அதிபர் டிரம்புடன் இணைந்து, இந்திய தொழிலதிபர் விஷால் கோண்டல் தீபாவளி கொண்டாடினார். அப்போது டிரம்பிற்கு புனித 'அனுமன் சாலிசா' புத்தகத்தை அவர் பரிசாக வழங்கினார். விழாவில் அமெரிக்காவுடனான இந்தியாவின் நட்பு தழைக்க வேண்டி டிரம்ப் விளக்கேற்றியதாக, விஷால் தெரிவித்தார். பிரபல சமையல் கலைஞர் விகாஸ் கண்ணா உள்ளிட்ட பல இந்தியப் பிரபலங்களும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றனர்.



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