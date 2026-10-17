5 நாளில் பதவியை இழந்தார் வெள்ளை மாளிகையின் செய்தி தொடர்பாளர்
5 நாளில் பதவியை இழந்தார் வெள்ளை மாளிகையின் செய்தி தொடர்பாளர்
UPDATED : அக் 17, 2026 08:00 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:54 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகையின் செய்தித் தொடர்பாளராக நியமிக்கப்பட்ட கேட்டி ஜகாரியா, 42, பணியில் சேர்ந்த ஐந்தே நாட்களில் தன் பதவியை இழந்துள்ளார்.
அமெரிக்க அதிபரின் வெள்ளை மாளிகையின் செய்தித் தொடர்பாளராக கேட்டி ஜகாரியா சமீபத்தில் நியமிக்கப்பட்டார். முதல் நாளில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் பேசும் போது தடுமாறினார். தன் கணவரை தவறுதலாக அதிபர் என குறிப்பிட்டார். மேலும், சில குறிப்பிட்ட ஊடகங்களின் கேள்விக்கு மட்டும் பதிலளித்து விட்டு, செய்தியாளர் சந்திப்பில் இருந்து பாதியில் வெளியேறினார். இது ஊடகங்களிடையே பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இதைத் தொடர்ந்து ஊடகங்கள் பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்பின. கேட்டி இப்பதவிக்கு உண்மையிலேயே தகுதியானவரா, வழக்கறிஞர் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவரா என்பது உட்பட பல, கேள்விகளை எழுப்பியதால், அவர் மீது கடும் அழுத்தங்கள் கூடின.
இந்நிலையில், கேட்டி ஜகாரியா, பதவியில் இருந்து விலகுவதாக நேற்று அறிவித்தார்.