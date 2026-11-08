வெள்ளை மாளிகையில் பொறுப்பு; அதிபர் டிரம்ப்பின் அழைப்பை ஏற்க டானா ஒயிட் மறுப்பு
வெள்ளை மாளிகையில் பொறுப்பு; அதிபர் டிரம்ப்பின் அழைப்பை ஏற்க டானா ஒயிட் மறுப்பு
ADDED : நவ 08, 2026 11:24 AM
ADDED : நவ 08, 2026 11:24 AM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபரின் வெள்ளை மாளிகை பத்திரிகை செயலாளராக இருந்த கேரோலின் லீவிட், ஆகஸ்ட் மாதம் பதவி விலகினார். அவருக்குப் பின் நியமிக்கப்பட்ட கேட்டி ஜகாரியா, பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட ஒரே வாரத்தில் ராஜினாமா செய்தார். இதனால், அந்தப் பதவி காலியாக இருந்து வருகிறது.
பத்திரிகை செயலாளர் பதவி வகிக்க வருமாறு, யுஎப்சி குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் தலைவரும், பிரபல குத்துச்சண்டை வீரருமான டானா ஒயிட்டிற்கு அதிபர் டிரம்ப் அழைப்பு விடுத்திருந்தார். இடதுசாரி தீவிரவாதிகளிடமிருந்து பாதுகாக்க, குத்துச்சண்டை வீரரும், கடும் போராளியுமான டானா ஒயிட் போன்ற நபர்கள் தேவை என்று எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ஆனால், அதிபர் டிரம்ப்பின் அழைப்பை ஏற்று, வெள்ளை மாளிகை பத்திரிகை செயலாளர் பதவி வகிக்க, டானா ஒயிட் நிராகரித்துவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன. இடைக்கால தேர்தலில் அதிபர் டிரம்ப் கட்சிக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவே, இந்த முடிவுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது.