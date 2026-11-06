இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமர் யார்? நாளை அறிவிக்கிறார் அதிபர்
இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமர் யார்? நாளை அறிவிக்கிறார் அதிபர்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:56 PM
ஜெருசலேம்: இஸ்ரேலில் புதிதாக அரசு அமைக்கப் போவது யார் என்பது குறித்து நாளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க போவதாக அந்நாட்டு அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்காசிய நாடான இஸ்ரேல் பார்லிமென்ட்டுக்கு சமீபத்தில் தேர்தல் நடந்தது. மொத்தமுள்ள 120 இடங்களில் பெரும்பான்மைக்கு 61 இடங்கள் தேவை. ஆனால் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் எந்தவொரு கட்சியும் பெரும்பான்மை இடங்களை பெறவில்லை. எனவே அங்கு ஆட்சியமைக்க யாரை அழைப்பது என்பதில் இழுபறி நீடித்து வருகிறது-.
தற்போதைய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு ஆதரவு கூட்டணி மொத்தம் 53 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இஸ்ரேல் முன்னாள் ராணுவ தலைமை தளபதி ஐசென்காட் ஆதரவு கூட்டணி மொத்தம் 48 இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளது.
இவை தவிர, அரபு கட்சிகள் 19 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆனால் இவர்கள் யாரும் தேர்தலுக்கு பின் கூட்டணி அமைத்து பெரும்பான்மை பெற முன் வரவில்லை.
யாருக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை இல்லாத காரணத்தினால், இஸ்ரேல் அரசியலில் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதி செய்யவும், புதிய அரசு அமைக்க எந்த தலைவருக்கு அழைப்பு விடுப்பது என்பது குறித்து தீர்மானிக்கவும் அதிபர் ஐசக் ஹெர்சாக் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
மீண்டும் புதிய தேர்தல் ஒன்றை சந்திப்பதை தவிர்க்க சமரசமாக செல்லுமாறு கட்சிகளை அதிபர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும், புதிய அரசு அமைப்பதற்கான அழைப்பு குறித்து நாளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க உள்ளதாக அதிபர் ஐசக் தெரிவித்துள்ளார்.