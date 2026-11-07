அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை கொல்ல சுற்றித்திரிந்தவர் கைது
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை கொல்ல சுற்றித்திரிந்தவர் கைது
UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:16 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பைக் கொலை செய்யும் நோக்கத்துடன், வெள்ளை மாளிகை அருகே காரில் துப்பாக்கிகளுடன் சுற்றித்திரிந்த வெனிசுலா நாட்டைச் சேர்ந்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் கடந்த 5ம் தேதி நள்ளிரவு வெள்ளை மாளிகை அருகே சந்தேகத்திற்கிடமான கார் ஒன்று நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அதிகாரிகள், காரை நெருங்கி அதில் இருந்த நபரிடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அந்த நபர், தன் மனதிற்குள் ஒலித்த சில குரல்கள் அதிபர் டிரம்பைக் கொல்லச் சொன்னதாக கூறினார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தியபோது, அவரது பெயர் ரோனி யோர்டிரிக்ஸ் குவானிபா சிரினோஸ், 26, என்பதும், வெனிசுலா நாட்டைச் சேர்ந்த அவர் 2024ல் டெக்சாஸ் வழியாக அமெரிக்காவிற்குள் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர் என்பதும் தெரியவந்தது.
அவர் ஓட்டி வந்தது ஏற்கனவே திருடப்பட்ட கார் என்பதை கண்டுபிடித்த அதிகாரிகள், அதிலிருந்து 3 துப்பாக்கிகள் மற்றும் டஜன் கணக்கில் தோட்டாக்களை பறிமுதல் செய்தனர். ரோனி யோர்டிரிக்ஸ் மீது உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டியது, துப்பாக்கி வைத்திருந்தது உள்ளிட்ட பல பிரிவுகளில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.