உலக் கோப்பை கால்பந்து: அரையிறுதிக்கு அர்ஜென்டினா தகுதி
உலக் கோப்பை கால்பந்து: அரையிறுதிக்கு அர்ஜென்டினா தகுதி
ADDED : ஜூலை 12, 2026 10:12 AM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 10:12 AM
கன்சாஸ்: உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அர்ஜென்டினா அணி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. இன்றைய காலிறுதியில் சுவிட்சர்லாந்து அணியை 3-1 என்ற கோல்க்கணக்கில் வீழ்த்தியது.
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இன்றைய 2வது அரையிறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து அணிகள் மோதின.
இதில் முதல் பாதியில் , மெஸ்ஸி அனுப்பிய பந்தை மேக் ஆலிஸ்டர் கோலாக மாற்றி, அர்ஜென்டினா அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுத் தந்தார். இதன் பிறகு முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் போட முடியவில்லை.
இரண்டாவது பாதியில் இரு அணிகளும் கோல் போட முயற்சி செய்தன. சுவிட்சர்லாந்து அணி ஒரு கோல் போட்டு சமன் செய்தது. இதன் பிறகு இரு அணிகளும் கோல் போட முடியாததால் ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளும் 1-1 என்ற சமநிலையில் இருந்தன. இதனையடுத்து கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது.
அப்போதும் கோல் போடுவதில் இரு அணிகளுக்கும் பெரும் சவாலாக இருந்தது . கூடுதல் நேரம் துவங்கிய 20வது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினா வீரர் ஜூலியன் அல்வரெஸ் 2வது கோல் போட்டு அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுக் கொடுத்தார்.
சிறிது நேரத்தில் தியாகோ அல்மடா 3வது கோல் போட்டு அர்ஜென்டினா அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். ஆட்ட நேர முடிவில் அர்ஜென்டினா அணி 3-1 என்ற கோல்க்கணக்கில் சுவிட்சர்லாந்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.
அரையிறுதியில், அந்த அணி இங்கிலாந்து அணியை சந்திக்க உள்ளது.