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கால்பந்து பைனல்: கூடுதல் நேரத்தில் டார்ரஸ் முதல் கோல்; ஸ்பெயின் 1-0 என முன்னிலை

கால்பந்து பைனல்: கூடுதல் நேரத்தில் டார்ரஸ் முதல் கோல்; ஸ்பெயின் 1-0 என முன்னிலை

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 03:19 AM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:09 AM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 03:19 AM ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:09 AM

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நியூஜெர்சி: உலக கால்பந்து ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த, அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகளுக்கு இடையேயான பைனல், நடந்து வருகிறது. 106 நிமிடத்தில், ஸ்பெயின் வீரர் டார்ரஸ் முதல் கோல் அடிக்க, 1-0 என ஸ்பெயின் முன்னிலை வகிக்கிறது.

உலக கோப்பை கால்பந்து திருவிழா பைனலுக்கு உலகின் 'நம்பர்-1' அணியான அர்ஜென்டினா, 'நம்பர்-2' அணியான ஸ்பெயின் தகுதி பெற்றன. அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சி மைதானத்தில் நடக்கும் பைனலை காண உலகம் முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் காத்திருந்தனர்.

கோல் இல்லை:


ஆட்டம் துவங்கியது முதலே போட்டியில் அனல் பறந்தது. யார் முதல் கோல் அடிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புக்கு இடையே, இரு அணி வீரர்களும், தொடர்ந்து எதிரணி கோல் போஸ்ட்டை முற்றுகையிட்டு வந்தனர். இருப்பினும் இரு அணி கோல் கீப்பர்களும், பின்கள வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட, இரு அணிகளுக்கும் இதுவரை கோல் கிடைக்கவில்லை.

இரண்டாம் பாதி முடிவிலும், இரு அணிகளும் கோல் அடிக்காத காரணத்தால், போட்டி 0 - 0 என சமநிலை வகிக்கிறது. இதனையடுத்து கூடுதலாக 30 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பாதி 15 நிமிடங்களில் இரு அணி வீரர்களும் கோல் அடிக்கவில்லை. 2வது பாதியின் ஆரம்பத்திலேயே 106வது நிமிடத்தில், பெரான் டார்ரஸ் அற்புத கோல் அடிக்க, ஸ்பெயின் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.

போட்டியை நேரில் கண்டுகளிக்கும் டிரம்ப்


அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதும் பைனலை, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நேரில் கண்டு ரசித்து வருகிறார். அவர் மட்டுமின்றி, உலகில் உள்ள திரைப்பிரபலங்கள், அரசியல் ஆளுமைகள், விளையாட்டு நட்சத்திரங்கள் என பலரும் இப்போட்டியை கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.



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