உலக செய்திகள் சில வரிகளில்

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ADDED : அக் 22, 2026 07:39 PM
`பேஸ்புக்' நிறுவனத்திற்குரூ. 2.36 லட்சம் கோடி அபராதம்வாஷிங்டன்: `பேஸ்புக்' சமூக வலைதள பயனாளர்களின் தனிப்பட்ட தரவுகள் மற்றும் ரகசிய தகவல்களை தவறாகப் பயன்படுத்திய வழக்கில், அதை நடத்தும், 'மெட்டா' நிறுவனத்துக்கு, 2.36 லட்சம் கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்து நியூ மெக்சிகோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.கடந்த, 2016ல் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, 'கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிடிகா' என்ற அரசியல் ஆலோசக நிறுவனம், 8.7 கோடி பேஸ்புக் பயனாளர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்களை அனுமதியின்றி திரட்டியது.இது தொடர்பாக, 2021ல் நியூ மெக்சிகோ மாகாண அட்டர்னி ஜெனரல் ராகுல் டோரஸ், மெட்டா நிறுவனத்திற்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்தார். நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டங்களை மெட்டா நிறுவனம், 43 லட்சத்திற்கும் அதிகமான முறை மீறியதாக நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. அமெரிக்க கார்ப்பரேட் வரலாற்றில் பதிவான மிகப் பெரிய அபராதங்களில் இது ஒன்றாகும்.
கருக்கலைப்பு உரிமை கேட்டுபெண்கள் போராட்டம்வார்சா: போலந்தில் கருக்கலைப்பு சட்டங்களை தளர்த்துவதாக அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற தவறியதாக, பிரதமர் டொனால்டு டஸ்க் தலைமையிலான அரசைக் கண்டித்து, 20க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் பெண்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தினர்.ஐரோப்பாவிலேயே மிகவும் கடுமையான கருக்கலைப்பு சட்டங்களைக் கொண்ட நாடுகளில் போலந்தும் ஒன்றாகும். கடந்த, 1993 முதல் போலந்தில் கடுமையான கருக்கலைப்பு சட்டங்கள் அமலில் உள்ளன.தாயின் உயிருக்கு ஆபத்து, பாலியல் வன்கொடுமையால் உருவான கரு, கருவில் கடுமையான குறைபாடு ஆகிய சூழல்களில் மட்டுமே சட்டப்பூர்வ கருக்கலைப்புக்கு அனுமதி உண்டு.கடந்த 2020ல், பிறவி குறைபாடுகள் உள்ள கருவைக் கலைப்பதற்கும் தடை விதித்து, சட்டங்கள் மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டன. எனவே அவற்றை தளர்த்தக் கோரியும், இலவச மற்றும் சட்டப்பூர்வ கருக்கலைப்பு உரிமை கோரியும், பெண்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.