உலக செய்திகள் சில வரிகளில்

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UPDATED : அக் 28, 2026 05:54 AM
ADDED : அக் 27, 2026 07:54 PM
UPDATED : அக் 28, 2026 05:54 AM ADDED : அக் 27, 2026 07:54 PM
சர்ச் தாக்குதலுக்கு ஜோர்டான் பதிலடி3 குழந்தைகள் உட்பட 7 பேர் பலிடமாஸ்கஸ்: மேற்காசிய நாடான ஜோர்டானில் உள்ள சர்ச் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்குப் பதிலடியாக, அந்நாட்டு ராணுவம், சிரியா மீது நடத்திய வான்வழித் தாக்குதலில் மூன்று குழந்தைகள் உட்பட ஏழு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.ஜோர்டானின் கராக் மாகாணத்தில் உள்ள ஒரு சர்ச்சில், சமீபத்தில் மர்ம நபர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில், 9 பேர் கொல்லப்பட்டனர். சிரியாவில் இருந்து வந்த பயங்கரவாதிகள் இந்த தாக்குதலை நடத்தியதாக ஜோர்டான் கூறியுள்ளது.இதையடுத்து, சிரியாவின், டேரா மற்றும் சுவேய்டா மாகாணங்களில் உள்ள கிராமப்புறங்களில் நேற்று முன்தினம் மாலை வான்வழித் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன. இந்தத் தாக்குதலில், டேரா மாகாணத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஆண், ஒரு பெண் மற்றும் மூன்று குழந்தைகள் என ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், 80 வயது மற்றும் 60 வயது முதியோர் இருவர் வெவ்வேறு இடங்களில் கொல்லப்பட்டனர்.