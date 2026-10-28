உலக செய்திகள் சில வரிகளில்

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UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 09:14 PM
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 28, 2026 09:14 PM
பொது சொத்தை சேதப்படுத்தினால்ரூ.10 லட்சம் வரை அபராதம்பாரிஸ்: ஐரோப்பிய நாடான பிரான்சில், கடந்த மே மாதம் நடந்த ஒரு போட்டியில் புகழ்பெற்ற, பி.எஸ்.ஜி., எனப்படும் `பாரிஸ் செயின்ட்- ஜெர்மைன்' கால்பந்து அணி வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து நடந்த கொண்டாட்டங்கள்போது வன்முறை ஏற்பட்டது. அதையடுத்து, போராட்டங்களின்போது பொது சொத்தை சேதப்படுத்தினால் அபராதம் விதிக்கும் சட்ட மசோதா கொண்டு வரப்பட்டது.இந்நிலையில், விலைவாசி உயர்வைக் கண்டித்து கடந்த, 17ம் தேதி பிரான்ஸ் முழுதும் நடைபெற்ற போராட்டங்கள் திடீரென வன்முறையாக மாறியது. பல இடங்களில் வணிக நிறுவனங்களும் கடைகளும் சூறையாடப்பட்டதால் இந்த மசோதா மீண்டும் கவனம் பெற்றுள்ளது.வன்முறையில் தெரிந்தே பங்கேற்றாலே அல்லது போலீசார் இரண்டு முறை எச்சரித்தும் கலைந்து செல்லாமல் இருந்தாலோ அவர்களுக்கு, 10 லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.
பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல்20 ராணுவ வீரர்கள் பலிமொகதீசு: ஆப்ரிக்க நாடான சோமாலியாவில், அல்–குவைதா அமைப்புடன் தொடர்புடைய அல்-ஷபாப் என்ற பயங்கரவாத அமைப்பு, கடந்த 20 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2011ல் தலைநகர் மொகதீசுவில் இருந்து ஆப்ரிக்க யூனியன் படைகளால் வெளியேற்றப்பட்டாலும், தற்கொலைப்படை தாக்குதல்கள் மற்றும் கெரில்லா போர் முறைகள் மூலம் இந்த அமைப்பு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது.சோமாலியாவின் பே பிராந்தியத்தில் உள்ள புர்ஹகாபா மாவட்டத்தில் பதுங்கி இருந்த இந்த பயங்கரவாதிகள், வெடிபொருட்கள் நிரப்பிய வாகனங்கள் மூலம் அந்த வழியாக சென்ற ராணுவ வாகனங்களை குறிவைத்து நேற்று முன்தினம் தாக்கினர். இதில், 20 வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.ஆனால் அந்நாட்டு ராணுவ அமைச்சகம், என்கவுண்டரில், 75 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாகவும், 56 பேர் காயமடைந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
ராணுவத்தின் ட்ரோன் தாக்குலில்100க்கும் மேற்பட்டோர் பலிகார்டூம்: வடகிழக்கு ஆப்ரிக்க நாடான சூடானில் ராணுவத்திற்கும், ஆர்.எஸ்.எப்., எனப்படும் துணை ராணுவப் படைக்கும் இடையே 2023ல் தொடங்கிய மோதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.இரு தரப்பும் மாறி மாறி ட்ரோன்களால் தாக்கிக்கொள்ளும் நிலையில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் ஆர்.எஸ்.எப்., கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நியாலாவை குறிவைத்து ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. பொதுமக்கள் கூடும் சந்தை மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோர் பரிதாபமாக கொல்லப்பட்டனர். மேலும் 113 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர்.தலைநகர் கார்டூமில் உள்ள மின்சார கட்டமைப்பு மீது நடத்தப்பட்ட ட்ரோன் தாக்குதலால், நகரின் பெரும்பகுதிகளில் 12 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் தடைபட்டது.
கருணை கொலை செய்வதற்குமுன்கூட்டியே பதிவு செய்யலாம்ஒட்டாவா: வட அமெரிக்க நாடான கனடாவில், 2016 முதல் மருத்துவ உதவியுடன் கூடிய மரணம் சட்டம் அமலில் உள்ளது. இருப்பினும், `அல்சைமர்' போன்ற ஞாபகமறதி நோய்களால் பாதிக்கப்படுவோர், இறுதி காலத்தில் தாங்களே சுயமாக ஒப்புதல் அளிக்க முடியாத சூழல் நிலவுவதால் இது குறித்து நீண்ட நாட்களாக விவாதம் நடந்து வந்தது.இந்நிலையில் அல்சைமர் போன்ற தீவிர நரம்பியல் சிதைவு நோய்களால் பாதிக்கப்படுவோர், தங்கள் நினைவாற்றலையும், முடிவெடுக்கும் திறனையும் இழப்பதற்கு முன்பாகவே, எதிர்காலத்தில் தங்களை கருணைக் கொலை செய்ய ஒப்புதல் அளிக்கும் எழுத்துப்பூர்வமான விருப்பத்தை முன்கூட்டியே பதிவு செய்யும் வகையில் புதிய மசோதா, அந்த நாட்டின் பார்லிமென்டில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.