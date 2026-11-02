உலக செய்திகள் சில வரிகளில்

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UPDATED : நவ 03, 2026 02:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
UPDATED : நவ 03, 2026 02:21 PM ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில், 11 மாதக் குழந்தை ஒன்று பலுானால் உயிரிழந்த சோகம் அரங்கேறியுள்ளது.விஸ்கான்சின் மாகாணம் கெனோஷா பகுதியைச் சேர்ந்த கிஷா அவீடா -வில்சன் தம்பதியின், 11 மாத ஆண் குழந்தை டான் வாயர் அவீடா மேய்ஸ். இந்த குழந்தைக்கு முதல் பிறந்தநாள் கொண்டாட பெற்றோர் தயாராகி வந்தனர். இதற்காக வீட்டில் பலுான்களை வாங்கி வைத்திருந்தனர்.காற்றடைக்கப்பட்ட பலுான் ஒன்றை, எதிர்பாராதவிதமாக குழந்தை எடுத்து கடித்துள்ளது. இதில் அந்த பலுான் வெடித்து, அதன் ஒருபகுதி, குழந்தையின் தொண்டைக்குள் சென்று சிக்கிக் கொண்டுள்ளது. உடனடியாக பெற்றோர் முதலுதவி அளித்தும் குழந்தை மூச்சுத்திணறி அவர்கள் கண் முன்னே உயிரிழந்தது.நிறைமாத கர்ப்பிணியான குழந்தையின் தாய் கிஷா, பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் பலுான்களை தவிர்க்குமாறு உலகில் உள்ள அனைத்து பெற்றோர்களையும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
டாக்கா: வங்கதேசத்தில், ஆடைத் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள், ஊதிய உயர்வு கோரி நடத்திய போராட்டம் வன்முறையாக மாறியது.நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தின் பொருளாதார முதுகெலும்பாக விளங்கும் ஆயத்த ஆடை தொழில், ஏற்றுமதி வருவாயில் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பங்களிப்பை கொண்டுள்ளது.அங்கு 40 லட்சம் ஆடை தொழிலாளர்கள் உள்ள நிலையில், பல ஆண்டுகளாக ஊதியத்தை உயர்த்தவில்லை என்று கூறி அவர்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.தலைநகர் டாக்காவின் மிர்பூர் மற்றும் காஜிபூரின் கோனாபரி போன்ற பகுதிகளில் நேற்றும் போராட்டக்காரர்கள் போலீஸ் வாகனங்களுக்கு தீ வைத்தும், காவல் நிலையங்களை சூறையாடியும் வன்முறையில் ஈடுபட்டனர்.வன்முறையைக் கட்டுப்படுத்த, போலீசார் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி கூட்டத்தைக் கலைத்தனர். அங்கு 4 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆடை தொழிற்சாலைகள் உள்ள நிலையில், 670 ஆலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
ஸ்டாக்ஹோம்: ஐரோப்பிய நாடான ஸ்வீடனில் உள்ள, 'சூப்பர் மார்க்கெட்' எனப்படும் பல்பொருள் அங்காடிகளில் உள்ள, 'பிரிஜ்' மீது சைபர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதில், பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள உணவுப் பொருட்கள் நாசமாகின.ஐரோப்பிய நாடுகளில் உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்களில், உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்தி வைக்க பயன்படுத்தும் பிரிஜ்கள், மென்பொருள் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த மென்பொருளுக்குள் நுழையும் சைபர் குற்றவாளிகள், வெப்பநிலையை உயர்த்தி தாக்குதல் நடத்துகின்றனர்.கடந்த மாதம், பிரான்ஸ் உட்பட பல நாடுகளில் இதுபோன்ற தாக்குதல் நடந்தது. இந்நிலையில் நேற்று ஸ்வீடனின் உள்ள முன்னணி பல்பொருள் அங்காடிகளில் இதுபோன்ற சைபர் தாக்குதல் அரங்கேறியுள்ளது. இதுபோன்ற தாக்குதல், பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது.இந்த சைபர் தாக்குதலில், பிரிஜ்களின் வெப்பநிலை திடீரென, 55 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
காத்மாண்டு: நேபாளத்தில் கடும் பனிப்பொழிவால், ஏரியில் சிக்கிய, 6 இந்திய சுற்றுலா பயணியர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.நம் அண்டை நாடான நேபாளத்தின் டொல்பா மாவட்டத்தில் உள்ளது புகழ்பெற்ற ஷே போக்சுண்டோ தேசிய பூங்கா. இரண்டு பெண்கள் உட்பட 6 இந்தியர்கள், அங்குள்ள ஏரியில் பயணித்தபோது, திடீரென பெய்த கனமழை மற்றும் பனிப் பொழிவால் கரையை அடைய முடியாமல் சிக்கி தவித்தனர்.சுற்றுலாப் பயணியர் மாயமானது தெரியவந்ததை அடுத்து, அவர்களை மீட்க ராணுவ ஹெலிகாப்டர் அனுப்பப்பட்டது. ஆனால், மோசமான வானிலை காரணமாக தரையிறங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் நேற்று மீண்டும் நடந்த முயற்சியில், அனைவரும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டதாக நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது.மோசமான வானிலை நிலவும் இத்தகைய மலைப்பகுதிகளுக்கு செல்வதை சுற்றுலாப் பயணியர் தவிர்க்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம் மீண்டும் எச்சரித்துள்ளது.