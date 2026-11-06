உலக செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : நவ 06, 2026 12:31 AM
ஹாங்காங்
ஜனநாயக ஆதரவாளருக்கு
மீண்டும் 10 ஆண்டு சிறை
ஹாங்காங்: ஹாங்காங்கில் ஜனநாயக ஆதரவு போராட்டங்களில் முகமாக அறியப்படுபவர் ஜோசுவா வோங், 30. இவர் சிறு வயது முதலே அரசியல் மற்றும் சமூக ரீதியாக பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர். ஏற்கனவே இவர் மீது தேசிய பாதுகாப்பு வழக்கில் ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டு தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார். இந்நிலையில், இரண்டாவது முறையாக தேசிய பாதுகாப்பு வழக்கின் கீழ் ஹாங்காங் நீதிமன்றம் இவருக்கு மேலும் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.
பிரான்ஸ்
ரத்த சேவை மையங்கள்
மீதும் சைபர் தாக்குதல்
பாரிஸ்: சமீபத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகள் முழுதும் உள்ள பல்பொருள் அங்காடிகளின் குளிர்சாதன கட்டமைப்புகளை குறி வைத்து சைபர் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டது. இச்சம்பவத்தில் பிரான்சில் உள்ள தேசிய ரத்த சேவை மையம் மற்றும் அதன் குளிர் சேமிப்பு அமைப்புகளின் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக செய்தி வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது-. இதன் காரணமாக ரத்த வங்கிகளில் உள்ள குளிரூட்டும் அமைப்பை சேதப்படுத்தி, வெப்ப நிலை மற்றும் உறைபனி வரம்புகளை உயர்த்தி கட்டமைப்பை சேதப்படுத்த முயற்சி நடந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
உக்ரைன்
ரஷ்ய வான்வழி தாக்குதலில்
40 பேர் பலி; 59 பேர் மாயம்
கீவ்: கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான உக்ரைனின் ஜபோரிஷியா பகுதியில் உள்ள நிலத்தடி பள்ளி கட்டடம் தங்குமிடமாகவும், மனிதாபிமான நிவாரண மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் வினியோக மையமாகவும் செயல்பட்டு வந்தது. இதன் மீது சமீபத்தில் ரஷ்யா நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் 40 பேர் உயிரிழந்தனர்; 59 பேர் மாயமாகியுள்ளனர். இந்தாண்டு பொதுமக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட மிக மோசமான தாக்குதல்களில் ஒன்றாக இது கருதப்படுகிறது.