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ADDED : நவ 16, 2026 09:36 PM
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கண்ணிவெடியில்சிக்கி எண்ணெய் கப்பல் மூழ்கியதுடெஹ்ரான்: மேற்காசிய நாடான ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையேயான போரால், கடல்சார் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும், ஈரானுக்கு அருகில் உள்ள ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கப்பட்டுள்ளது.இந்த வழியாக செல்லும் சரக்கு கப்பல்கள், குறிப்பாக கச்சா எண்ணெய் ஏற்றிச் செல்லும் கப்பல் மீது தாக்குதல்கள் நடக்கின்றன. இந்நிலையில் நேற்று ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக சென்ற இரண்டு எண்ணெய் கப்பல்கள் கடல் கண்ணிவெடிகளில் சிக்கியதாக ஈரான் தெரிவித்துள்ளது.அதில், 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பேரல் கச்சா எண்ணெயை சுமந்து சென்ற பிரமாண்ட கப்பல் ஒன்று மூழ்கியதாகவும், மற்றொரு கப்பல் தீப்பிடித்து எரிந்ததாகவும் ஈரான் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் அந்த கப்பல்கள் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவை மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விபரங்களை ஈரான் வெளியிடவில்லை.
தொடர்ந்து நீடிக்கும் போராட்டத்தால்150 ஆடை தொழிற்சாலைகள் மூடல்டாக்கா: நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை உயர்த்தி வழங்கக் கோரி ஆடை தொழிலாளர்கள் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.உலக அளவில் ஆடை ஏற்றுமதியில் இரண்டாவது பெரிய நாடாக திகழும் வங்கதேசத்தில் இதனால், ஆடை ஏற்றுமதி பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.இந்நிலையில் நேற்று, போராட்டம் தீவிரமடைந்தது. சில இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்களுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது. தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தால் தலைநகர் டாக்கா, சாவர், அசுலியா, காசிப்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்களில், 150க்கும் மேற்பட்ட ஆடை தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இதற்கிடையே, நிலைமையை சமாளிக்கவும் சுமுகமான தீர்வை எட்டவும் வங்கதேச அரசு குறைந்தபட்ச ஊதிய வாரியம் ஒன்றை அமைத்து ஆலோசனைகளை நடத்தி வருகிறது.
வணிக கட்டடத்தில் தீ விபத்து11 பேர் பலி; 16 பேர் காயம்ஜகார்த்தா: தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான தாய்லாந்தின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தீவான புக்கெட்டின் படோங் என்ற பகுதியில் உள்ள வணிக கட்டடம் ஒன்றில் நேற்று அதிகாலை ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 11 பேர் உயிரிழந்தனர்; 16 பேர் காயமடைந்தனர்.வணிக கட்டடத்தின் தரை தளத்தில், பைக்குகள் வாடகைக்கு விடும் கடை செயல்பட்டு வந்தது. இதன் மேல் தளங்களில் தங்கும் விடுதிகள் இருந்தன. இந்நிலையில் நேற்று, அந்தக் கட்டடத்தில் முதலில் பற்றிய தீ, அருகில் இருந்த கட்டடங்களுக்கும் பரவியது.தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்பு படையினர், இரண்டு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர். மீட்பு பணிகளின் போது, 11 பேரின் உடல்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன. காயமடைந்த, 16 பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இருவேறு துப்பாக்கி சூட்டில்17 பேர் கொல்லப்பட்டனர்ஜோகன்னஸ்பெர்க்: தென்னாப்ரிக்காவின் பிரிட்டோரியா மற்றும் குவாசுலு – நடால் ஆகிய இரு மாகாணங்களில் கடந்த வார இறுதியில் நடந்த இரண்டு வெவ்வேறு துப்பாக்கிச்சூட்டில், 17 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.தலைநகரான பிரிட்டோரியாவிற்கு மேற்கே உள்ள ஒரு குடியிருப்பு பகுதியில் நடந்த துப்பாக்கி சூட்டில் மூன்று பெண்கள் உட்பட, ஒன்பது பேர் சுடப்பட்டு இறந்து கிடந்தனர். குவாசுலு – நடால் மாகாணத்தின் பீட்டர்மாரிட்ச்பர்க் நகருக்கு வெளியே நடந்த மற்றொரு துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் குண்டு துளைக்கப்பட்ட ஒரு காரின் உள்ளே, எட்டு பேர் இறந்து கிடத்தனர்.யார் இந்த தாக்குதல்களை நடத்தியது என்பது தெரியவில்லை. உலகிலேயே அதிக கொலை விகிதம் கொண்ட நாடுகளில் தென்னாப்ரிக்காவும் ஒன்று; அங்கு நாளொன்றுக்கு, 60 கொலைகள் நடப்பதாக புள்ளிவிபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.