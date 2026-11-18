ADDED : நவ 18, 2026 10:00 PM
நேபாள பிரதமரின் இந்திய பயணம்
25 மணி நேரமாக குறைப்பு
காத்மாண்டு : நம் அண்டை நாடான நேபாளத்தின் பிரதமராக, கடந்த மார்ச்சில் பதவியேற்ற, பாலேந்திர ஷா தன் முதல் அதிகாரப்பூர்வ வெளிநாட்டுப் பயணமாக இந்தியா வருகிறார். இது, மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் உள்நாட்டு அரசியல் மற்றும் முக்கிய பணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த பயணம் திடீரென 25 மணி நேரமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி வரும், 22ம் தேதி வரும் அவர், 23ம் தேதி திரும்புகிறார்.
தட்டம்மை இல்லாத நாடு என்ற
சிறப்பை இழந்தது அமெரிக்கா
வாஷிங்டன் : கடந்த 26 ஆண்டுகளாக, தட்டம்மை நோய் ஒழிக்கப்பட்ட நாடு என்ற சிறப்பை, அமெரிக்கா இழந்துள்ளது. அமெரிக்காவில் இந்த ஆண்டு மட்டும், 5,400-க்கும் மேற்பட்டோருக்குத் தட்டம்மை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், பல உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன. கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பின், குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி செலுத்தும் விகிதம் கணிசமாக குறைந்ததே இந்த நிலைமைக்குக் காரணம் என சர்வதேச சுகாதார அமைப்புகள் எச்சரித்துள்ளன.
பிரான்சில் ஊதிய உயர்வு கோரி
1.5 லட்சம் பேர் பேரணி
பாரிஸ் : வரலாறு காணாத விலைவாசி உயர்வைக் கண்டித்தும், குறைந்தபட்ச ஊதிய உயர்வு கோரியும் ஐரோப்பிய நாடான பிரான்சில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் போராட்டங்களில் குதித்துள்ளனர். நாடு முழுதும், நேற்று நடந்த வேலை நிறுத்தம், பேரணியில் 1.50 லட்சம் பேர் பங்கேற்ற நிலையில், தலைநகர் பாரிசில் மட்டும் 28,000 பேர் திரண்டு அரசுக்கு எதிராக கண்டனத்தை பதிவு செய்தனர். சில இடங்களில் போராட்டக்காரர்களுக்கும், பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் இடையே லேசான மோதலும் ஏற்பட்டது.
அமெரிக்க அதிபரை கொல்ல முயன்ற
பாகிஸ்தானியருக்கு 27 ஆண்டு சிறை
வாஷிங்டன் : அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் உட்பட முக்கிய நபர்களை கொல்ல முயன்ற வழக்கில் நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்தவருக்கு 27 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஈரான் புரட்சிகர காவல்படையின் வெளிநாட்டுப் பிரிவுத் தளபதியான காசிம் சுலைமானி, 2020ல் அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார். இதற்குப் பழிவாங்கும் விதமாக ஆசிப் மெர்ச்சன்ட், 48, என்ற பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்தவர், 2024ல், ஈரான் ஆதரவு பயங்கரவாத குழுக்களுடன் இணைந்து அமெரிக்காவில் அரசியல் படுகொலைகளை அரங்கேற்ற முயன்றதாக கைது செய்யப்பட்டார்.
மரபணு திருத்த ஆய்வில் சிறுமி பலி
சீன விஞ்ஞானிகள் அதிரடி பணிநீக்கம்
பீஜிங் : மரபணு மாற்றங்கள் மூலம் அரிய வகை நோய்களை குணப்படுத்தும் நோக்கில், நம் அண்டை நாடான சீனாவில் உள்ள முன்னணி மருத்துவக் குழு ஒன்று ரகசியமான முறையில் மருத்துவ பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு வந்துள்ளது. அதில், 6 வயது சிறுமிக்கு மரபணு திருத்த சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டபோது, பக்கவிளைவுகள் ஏற்பட்டு உடல் உறுப்பு செயலிழப்பு காரணமாக அந்த சிறுமி உயிரிழந்தார். மருத்துவ நெறிமுறைகளை மீறி சோதனையில் ஈடுபட்ட விஞ்ஞானிகள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.