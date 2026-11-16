ஹவுதியின் கட்டுப்பாட்டில் வந்தது ஏமனின் பாப் அல் மாண்டேப் ஜலசந்தி
ஹவுதியின் கட்டுப்பாட்டில் வந்தது ஏமனின் பாப் அல் மாண்டேப் ஜலசந்தி
UPDATED : நவ 16, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:04 PM
சனா: முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாப் அல் மாண்டேப் ஜலசந்தி பகுதியில் இருந்து ஏமன் அரசுப் படைகள் பின் வாங்குவதாக அறிவித்ததையடுத்து, இப்பகுதி ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்பின் முழு கட்டுப்பாட்டிற்குள் சென்றது.
மேற்காசிய நாடான ஏமனில், அரசு படைக்கும், ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்புக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக உள்நாட்டு போர் நடந்து வருகிறது. ஏமன் அரசு படைக்கு சவுதி அரேபியாவும், ஹவுதி அமைப்புக்கு ஈரானும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றன.
கடந்த சில வாரங்களாக, ஹவுதி பயங்கரவாத அமைப்புக்கும், ஏமன் – சவுதி அரேபியா கூட்டுப் படைக்கும் இடையே மோதல் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தாக்குதல்களின்போது, ஏமனில் உள்ள பெரிம் தீவு, மோக்கா உள்ளிட்ட துறைமுக பகுதிகளை ஹவுதி அமைப்பு கைப்பற்றியது-.
இப்பகுதிகளை மீட்க சவுதி அரேபியா படையுடன் இணைந்து ஏமன் ராணுவம் மேற்கொண்ட வான்வழி தாக்குதல்கள் எவ்வித பலனையும் அளிக்கவில்லை.
தொடர்ந்து மோதல் நடந்து வரும் நிலையில், படைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக, செங்கடல் பகுதியில் உள்ள பாப் அல் மாண்டேப் ஜலசந்தியில் இருந்து தன் ராணுவத்தை ஏமன் அரசு திரும்பப் பெற்றுள்ளது.
இதையடுத்து, அந்த ஜலசந்தி, ஹவுதி அமைப்பின் முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இந்த ஜலசந்தி, உலகளாவிய கடல்சார் வர்த்தகத்தில் 10 சதவீதத்தையும், உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கும் வகித்து வருகிறது.
ஏற்கனவே, ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையேயான மோதல்களால், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், பாப் அல் மாண்டேப் ஜலசந்தி, ஹவுதி அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ளது, அந்த பிராந்தியத்தில் பெரும் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளது.