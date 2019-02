வீரர்களின் உயிர் தியாகம் வீண் போகாது: பிரதமர் மோடி

புதுடில்லி : பயங்கரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்த வீரர்களின் உயிர் தியாகம் வீண் போகாது என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.



ஜம்மு- காஷ்மீர் மாநிலம் புல்வாமா மாவட்டம், அவந்திப்போராவில், ஸ்ரீநகர் - ஜம்மு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் சென்ற வாகனங்களை குறிவைத்து பயங்கரவாதிகள் குண்டுகளை வெடிக்க வைத்தனர். இதில் 30 வீரர்கள் வீர மரணம் அடைந்தனர். 20 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.



இத்தாக்குதலுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு, அருண் ஜெட்லி உள்ளிட்டோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.



கொடூரமான பயங்கரவாத தாக்குதலில், சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் உயிர் இழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. உயிர் இழந்தோர் குடும்பத்திற்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், காயமடைந்தோர் விரைவில் குணமடையவும் வேண்டி கொள்கிறேன் .

Shocked by the dastardly terrorist attack in which CRPF personnel were martyred. My heartfelt condolences to bereaved families and prayers for speedy recovery of the injured. @crpfindia



நாடே தோள் கொடுக்கும்:





பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் கூறியுள்ளதாவது: பயங்கரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்த சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்களின் உயிர் தியாகம் வீண் போகாது. காயமடைந்த வீரர்கள் விரைவில் நலம் பெற வேண்டும். வீர மரணமடைந்த வீரர்களின் குடும்பத்துக்கு ஒட்டு மொத்த நாடே தோள் கொடுக்கும். இவ்வாறு அவர் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும் சம்பவம் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், உயரதிகாரிகளிடம் மோடி கேட்டறிந்தார்.

Attack on CRPF personnel in Pulwama is despicable. I strongly condemn this dastardly attack. The sacrifices of our brave security personnel shall not go in vain. The entire nation stands shoulder to shoulder with the families of the brave martyrs. May the injured recover quickly.



வீர வணக்கம்:





மத்திய அமைச்சர் அருண் ஜெட்லி டுவிட்டரில் கூறியுள்ளதாவது: காஷ்மீரில் சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் கோழைத்தனமானது. இதனை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். உயிரிழந்த வீரர்களுக்கு வீர வணக்கம். இதற்குக் காரணமான பயங்கரவாதிகளுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும்.

Attack on CRPF in #Pulwama , J&K is a cowardice & condemnable act of terrorists. Nation salutes martyred soldiers and we all stand united with families of martyrs. We pray for speedy recovery of the injured. Terrorists will be given unforgettable lesson for their heinous act.



காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்:





கோழைத்தனமான தாக்குதலில், நமது வீரமான சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் வீரமரணம் அடையவும், ஏராளமானோர் காயமடைந்தது வேதனை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வீரமரணம் அடைந்தோர் குடும்பத்திற்கு எனது இரங்கலை தெரிவித்து கொள்கிறேன். காயமடைந்தோர் விரைவில் குணம் அடைய வேண்டி கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

I'm deeply disturbed by the cowardly attack on a #CRPF convoy in J&K in which many of our brave CRPF men have been martyred and a large number wounded, some critically. My condolences to the families of our martyrs. I pray for the speedy recovery of the injured.



உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கைபுல்வாமா தாக்குதல் தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர், காஷ்மீர் கவர்னர், சிஆர்பிஎப் இயக்குனர் ஜெனரலுடன் பேசியுள்ளார். அப்போது, இருவரும், நிலவரம் குறித்து அமைச்சரிடம் விளக்கினர். பீஹாரில், நாளைய கூட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டு, உள்துறை அமைச்சர் காஷ்மீர் செல்கிறார். நிலைமையை உள்துறை அமைச்சகம் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது.

HM also spoke to the Governor of Jammu and Kashmir, DG CRPF and the Home Secretary regarding the Pulwama attack. They have apprised him of the situation. HM has cancelled his scheduled visit to Bihar tomorrow. MHA is closely monitoring the situation.



ரயில்வே அமைச்சர் கோயல்:







காஷ்மீரில் வெடிகுண்டு தாக்குதலில் நமது வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தது மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது. உயிர் இழந்த வீரர்களின் குடும்பத்தினருடன் எனது எண்ணம் உள்ளது. காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணம் பெற வேண்டும்.

Deeply saddened by news of the IED blast in #Pulwama , Jammu & Kashmir in which our brave CRPF Jawans have been martyred. My thoughts are with the bereaved families and prayers with our injured Jawans to recover soon.



மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி





புல்வாமாவில் 13 வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தைரியமான நமது வீரர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்கிறேன். அவர்களின் குடும்பத்திற்கு இரங்கல் தெரிவிக்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவாக குணமடைய வேண்டும். இதற்காக வேண்டி கொள்கிறேன்.

Saddened that 13 CRPF jawans became martyrs today in Pulwama. We salute our brave jawans and extend our solidarity and condolences to their families. Our prayers for those injured. We wish them a speedy recovery



ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக்





காஷ்மீரில் புல்வாமா மாவட்டத்தில் சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தது மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கோழைத்தனமான தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

Deeply saddened by the martyrdom of so many @crpfindia #jawans in terrorist attack in #Pulwama district of #JammuAndKashmir . Strongly condemn the cowardly act and condolences to the bereaved families.



