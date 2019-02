ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு - காஷ்மீரில், பிரிவினைவாத தலைவர்களின் வீடுகளில், என்.ஐ.ஏ., எனப்படும், தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு, நேற்று அதிரடி சோதனை நடத்தியது.



ஜம்மு - காஷ்மீரில், ஜனாதிபதி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள புல்வாமா மாவட்டத்தில், அண்டை நாடான பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த, ஜெய்ஷ் - இ - முகமது பயங்கரவாத அமைப்பு, சமீபத்தில் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்தியது. இதில், சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்கள் 40 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த தாக்குதலை தொடர்ந்து, ஜம்மு - காஷ்மீரைச் சேர்ந்த, பிரிவினைவாத தலைவர்கள் மீது, மத்திய அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இவர்களுக்கு அளித்து வந்த பாதுகாப்பு வசதிகள், சமீபத்தில் வாபஸ் பெறப்பட்டன. பல்வேறு பிரிவினைவாத இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

