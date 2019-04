'பார்லி.,யில் 545 வேலை காலி' கிண்டல் விளம்பரத்தால் சலசலப்பு

இம்புட்டு பேசிக்கிட்டு அலையிறாரே ஒரு மோசடி, உண்மையான மனுஷன்னா இந்த நாதாரிங்களின் ஓய்வூதியத்தை நிறுத்துவாரா? Just a token to show that he is real in what he means. Useless crooks.