பிரதமர் நாட்டுப்பற்றால் ஈர்க்கப்பட்டவர்: ஜெட்லி

புதுடில்லி: பிரதமர் மோடி, ஜாதி அரசியலை மேற்கொண்டது கிடையாது. அவர் நாட்டு பற்றால் ஈர்க்கப்பட்டவர் என மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜெட்லி கூறியுள்ளார்.





நம்பிக்கையில்லை



உ.பி.,மாநிலம் அர்தோய் பகுதியில் நடந்த தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேசுகையில், எனக்கு ஜாதி அரசியலில் நம்பிக்கையில்லை. நான் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவன். ஆனால், அது என் ஜாதியை எதிர்க்கட்சியினர் ஆராயும் வரை, இந்நாட்டிற்கு தெரியாது. அதை தெரியபடுத்திய மாயாவதி, அகிலேஷ், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நன்றி. நான் எந்த காலத்திலும் ஜாதி அரசியலில் ஈடுபட்டதில்லை. என்னை ஜாதி அரசியலுக்கு இழுக்க வேண்டாம் என மாயாவதியை இரு கரம் கூப்பி கேட்டு கொள்கிறேன் என்றார்.



காங்., பதில்



இதனை தொடர்ந்து, ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தலைவர் மாயாவதி உள்ளிட்டோர் பிரதமரை விமர்சித்து வருகின்றனர்.



உ.பி., கிழக்கு பகுதி பொது செயலர் பிரியங்கா அமேதியில் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், பிரதமர் மோடி எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர் என்பது இன்றுவரை எனக்கு தெரியாது. காங்கிரஸ் மற்றும் எதிர்க்கட்சியினர், அவரின் ஜாதி குறித்த விவகாரத்தை எழுப்பியது இல்லை என்றார்.



வளர்ச்சி அரசியல்



இந்நிலையில், மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜெட்லி வெளியிட்ட அறிக்கை: பிரதமர் மோடியின் ஜாதி எப்படி தொடர்புபடுத்தப்பட்டது? அவர் எப்போதும் ஜாதி அரசியலில் ஈடுபட்டது கிடையாது. வளர்ச்சி அரசியலை தான் மேற்கொண்டு வருகிறார். தேசப்பற்றால் அவர் கவரப்பட்டுள்ளார்.



ஜாதி அடிப்படையில் ஏழை மக்களை ஏமாற்றி வருபவர்கள் வெற்றி பெற முடியாது. ஜாதி அரசியலை வைத்து அவர்கள் பணம் சம்பாதித்து வருகின்றனர். பகுஜன் சமாஜ் மற்றும் ராஷ்டிரிய ஜனதா தள கட்சி தலைவர்களின் சொத்துகளுடன் ஒப்பிடுகையில் , பிரதமருக்கு 0.01 சதவீத சொத்துகள் கூட இல்லை.





