சாதனைகளை முறியடியுங்கள் : மோடி

புதுடில்லி : முந்தைய 3 கட்ட தேர்தல்களில் பதிவான ஓட்டுக்களளின் சாதனையை முறியக்கும் வகையில், இன்றைய தேர்தலில் மக்கள் அதிக அளவில் ஓட்டளிக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.





லோக்சபா தேர்தலின் 4 ம் ஓட்டுப்பதிவு இன்று 9 மாநிலங்களில் உள்ள 72 தொகுதிகளில் நடக்கிறது. இதனை முன்னிட்டு பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், லோக்சபா தேர்தலின் மற்றொரு கட்ட தேர்தல் இன்று நடக்கிறது. இன்று அதிக அளவில் ஓட்டுக்கள் பதிவாகும் என நம்புகிறேன். மக்கள் முந்தைய 3 கட்ட தேர்தல்களின் சாதனைகளை முறியடித்து அதிக எண்ணிக்கையில் ஓட்டளிக்க வேண்டும். முக்கியமாக இளம் வாக்காளர்கள் ஓட்டுச்சாவடிகளுக்கு சென்று, தங்களின் உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Another phase of the General Elections begins today. I hope those voting today do so in large numbers and break the voting records of the previous three phases.



A special appeal to young voters to head to the polling booth and exercise their franchise.