நவீன் பட்நாயக், ஜெகனுக்கு பிரதமர் வாழ்த்து

Congratulations to Naveen Babu for yet another victory in Odisha. Wishinghim the very best for the next term.ଓଡିଶାରେ ପୁଣିଥରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଆଗାମୀ ଶାସନକାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଶୁଭେଛା । @Naveen_Odisha