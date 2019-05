புதுடில்லி: முன்னாள் பிரதமர் நேரு நினைவுநாளை யொட்டி பிரதமர் மோடி மரியாதை செலுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவரது டுவிட்டரில் ; பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு மறைந்த இந் நினைவுநாளில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன். அவர் இந்த நாட்டுக்கு அளித்த அர்ப்பணிப்பை நினைவு கூர்கிறேன்.

Tributes to Pandit Jawaharlal Nehru Ji on his death anniversary. We remember his contributions to our nation.