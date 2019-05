கல்லீரல் மாற்று சிகிச்சை : நிதியின்றி சிறுமி தவிப்பு

சென்னை திருமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் சக்திவேல், இவரது 6 வயது சிறுமி தனிஷ்கா, கல்லீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவதியுறுகிறார்.உடனடியாக கல்லீரல் மாற்று சிகி்ச்சை செய்ய வேண்டும், சிகிச்சைக்கு ரூ. 2,50,000 வரை செலவாகும் என டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். சிறிய பெட்டிக்கடை வைத்துள்ளதால், அதிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் சிகிச்சைக்கு அளிக்கும் அளவிற்கு இல்லை என்பதால் நல்ல உள்ளம்படைத்தவர்கள் தங்களால் இயன்ற நிதி அளிக்கலாம். கீழே கண்ட வங்கி கணக்கில் பணம் செலுத்தலாம். நீங்கள் தரும் சிறு தொகையானாலும் அது தனது மகளின் உயிரை காப்பாற்ற உதவிகரமாக இருக்கும்.



https://www.edudharma.com/fundraiser/help-this-6-year-old-baby-lover-transplant-operation



Campaigner's Bank AccountBank Name: Yes BankAccount number: 2223330027039723Account name: edudharma IFSC code: YESB0CMSNOC



Advertisement