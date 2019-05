வீட்டு வாடகை ஒப்பந்த புதிய சட்டம் கூறுவது என்ன

என் வீட்டைப் பொறுத்து ஓர் உயில் சாசனம் எழுதி வைக்கவும், அதைப் பதிவு செய்யவும் உத்தேசித்துள்ளேன். அப்படி நான் உயில் எழுதிய விபரத்தை வேறு யாரும் எனக்குத் தெரியாமல் அரசுத் துறைகளிலிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடியுமா?முடியாது.



உயில் சாசனங்கள் வில்லங்கச் சான்றிதழில் குறிப்பிடப்படாது. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் அது தெரிவிக்கப்பட வேண்டிய தகவல் அல்ல.வீட்டு வாடகைதாரர் வாடகை ஒப்பந்தம் பற்றி புதிய வாடகைச் சட்டம் என்ன சொல்கிறது?தமிழ்நாடு வீட்டு உரிமையாளர்கள், வாடகைதாரர்கள் கடமைகள் மற்றும் உரிமைகள் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் (TAMILNADU REGULATION OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF LANDLORDS AND TENANTS ACT 2017) 2019 பிப்.,22 முதல் அமலானது. அதன்படி வீட்டு வாடகை ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் எழுத்துப் பூர்வமாக இருக்க வேண்டும்.



மேலும் எழுத்துப் பூர்வமான அனைத்து வாடகை ஒப்பந்தங்களும் வாடகை அதிகாரி (Rent Authority)யிடம் 3 மாத காலத்திற்குள் கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். தமிழக அரசின் இணையதளத்தில் அவை பதிவேற்றப்படும். வீட்டு வாடகைதாரரோ அல்லது வீட்டு உரிமையாளரோ வாடகை ஒப்பந்தங்களை பதிவு செய்ய முடியும். ஏற்கனவே எழுத்துபூர்வமாக உள்ள முடிவுக்கு வராத வாடகை ஒப்பந்தங்களும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.



2019 பிப்., 22 ல் ஏற்கனவே முடிவுக்கு வந்த வாடகை ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் அதே தேதியில் எழுத்துபூர்வமாக இல்லாத ஒப்பந்தங்களை பொறுத்தவரை, எழுத்து பூர்வமாக புதிய ஒப்பந்தங்கள் எழுதப்பட்டு, அவ்வாறு ஒப்பந்தம் எழுதிய தேதியில் இருந்து 3 மாத காலத்திற்குள் அவை பதிவு செய்ய வேண்டும்.-எஸ்.ஸ்ரீனிவாசராகவன்வழக்கறிஞர் உயர்நீதிமன்றம் மதுரைக் கிளை.

