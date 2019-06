எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி: டுவீட்டை நீக்கிய முதல்வர்

சென்னை : தமிழை 3வது மொழியாக பிற மாநிலங்களில் பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடிக்கு தமிழக முதல்வர் பழனிசாமி டுவிட்டரில் பிரதமர் மோடிக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தார். இந்த டுவிட் தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது.





முதல்வர் பழனிசாமி இன்று (ஜூன் 05) பதிவிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், மற்ற மாநிலங்களில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு விருப்ப மொழியாக தமிழை பயிற்றுவிக்க மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். உலகின் மிக தொன்மையான மொழிகளில் ஒன்றான தமிழ் மொழிக்கு செய்யும் மிகப் பெரிய தொண்டாக இது அமையும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Request Hon'ble PM @narendramodi ji to include Tamil as an optional language for study in other states. This will be a great service to one of the most ancient languages of the world.



— Edappadi K Palaniswami (@EPSTamilNadu) June 5, 2019











இதனையடுத்து, பிற மாநிலங்களில் தமிழை 3வது மொழியாக்க வேண்டும் என கேட்பதன் மூலம் தமிழகத்தில் 3வது மொழியாக இந்தியை கொண்டு வர முதல்வர் ஒப்புதல் தெரிவிக்கிறாரா என திமுக, காங்., உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பின. இந்நிலையில் பிரதமருக்கு கோரிக்கை விடுத்து முதல்வர் பழனிச்சாமி பதிவிட்ட டுவீட், பிற்பகலில் நீக்கப்பட்டது.

