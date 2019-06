இறந்த ஆறுக்கு உயிர் கொடுத்த பெண்கள்

So, there is no need for any more demand for reservation to women. Even if the government do not consider the quota for women, these Vellore women proved that they can achieve without that 'bloody reservation'. Hats off to Vellore women. மக்களை இப்படி நல்லமுறையில் பயன்படுத்தி, சிறந்த முறையில் நடத்தி செல்ல ஒரு தலைவன்/தலைவி கிடைத்தால், தமிழகம் மட்டும் அல்ல, இந்தியா எங்கோ செல்ல வாய்ப்புண்டு.