அவசர நிலையை எதிர்த்தவர்களுக்கு சல்யூட்: பிரதமர் மோடி

புதுடில்லி: அவசர நிலையை எதிர்த்து துணிச்சலுடன் போராடியவர்களுக்கு தேசம் தலை வணங்குவதாக பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.







கடந்த 1975ம் ஆண்டு அவசர நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டது. சுமார் 21 மாதங்கள் இது நீடித்தது. இதன் 44வது ஆண்டு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.







இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் வெளியிட்ட அறிக்கை: அவசர நிலையை அச்சமின்றி, துணிச்சலுடன் போராடியவர்களுக்கு இந்தியா தலைவணங்குகிறது. சர்வாதிகார மனநிலையை விட, ஜனநாயக மாண்பு வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டது. இவ்வாறு அந்த செய்தியில் மோடி கூறியுள்ளார்.







உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வெளியிட்ட அறிக்கை: நாட்டில் ஜனநாயகத்தை மீண்டும் கொண்டு வர லட்சகணக்கான தேச பக்தர்கள் போராடினர். அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.









பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,, 1975 ஜூன் 25 ல் அவசர நிலை பிறப்பிக்கப்பட்டது, அதனை தொடர்ந்து நடந்த சம்பவங்கள், இந்திய வரலாற்றில், ஒரு இருண்ட சம்பவங்கள் ஆகும். இந்த நாளில், இந்திய அரசியல் சாசனம் மற்றும் அமைப்புகளின் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்வதில் மக்கள் உறுதியேற்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.

The declaration of Emergency on June 25, 1975 and the incidents that followed, mark as one of the darkest chapters in India's history.



On this day, we the people of India should always remember the importance of upholding the integrity our institutions and the Constitution.