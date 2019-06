டேராடூன் ராணுவ கல்லுாரியில் சேர விண்ணப்பங்கள் வினியோகம் 

புதுச்சேரி:டேராடூனில் உள்ள இந்திய ராணுவ கல்லுாரியில் 8 ம் வகுப்பு சேர்வதிற்கான விண்ணப்பம் வினியோகிக்கப்படுகிறது.உத்தரகாண்ட் மாநிலம், டேராடூனில் உள்ள இந்திய தேசிய ராணுவ கல்லுாரியில், 8 ம் வகுப்பு ஆண்கள் மட்டும் சேர்வதற்கான விண்ணப்பம் வரும் செப்., 30ம் தேதி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.நுழைவு தேர்வு எழுதும் மாணவர் 02.07.2007 முன்னரும், 01.01.2009 தேதிக்கு பின்னர் பிறந்திருக்க கூடாது. 01.07.2020 அன்று கல்லுாரியில் சேரும்போது, ஏழாம் வகுப்பு பயில்பவராக அல்லது தேர்ச்சி பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும்.வரும் டிசம்பர் 1ம் தேதி, காலை 10:00 மணி முதல் 12:00 மணி வரை ஆங்கிலத்தேர்வும், பிற்பகல் 2:00 மணி முதல் 3:30 மணி வரை கணித தேர்வு நடக்கும். டிச. 2ம் தேதி காலை பொது அறிவு தேர்வு நடக்கிறது. அதில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களுக்கு 07.04.2020 நேர்முக தேர்வு நடக்கும்.அழைப்பு கடிதம் மார்ச் மாத ஆரம்பத்தில் அனுப்பப்படும். செய்யப்படும் மாணவர்கள், ராணுவ மருத்துவமனைகளில் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். புதுச்சேரி மாணவர்களுக்கு, புதுச்சேரியில் எழுத்துதேர்வு நடைபெறும். தேர்வு மையம் குறித்த தகவல்கள் மாணவர்களுக்கு, தபால் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவு தபால், விரைவு தபால் மூலம் பெற தெளிவான அஞ்சல் குறியீட்டு எண் உள்ள விலாசம் மற்றும் தொடர்பு எண் கூடிய கோரிக்கை மனுவுடன், பொதுப்பிரிவினர் ரூ. 600, அட்டவணை இனத்தவர், பழங்குடியினர் அதற்குண்டான சாதி சான்றிதழுடன் ரூ. 554 தொகைக்கு THE COMMANDANT, RASHTRIYA INDIA MILITARY COLLEGE, DEHRADUN. DRAWEE BRANCH, STATE BANK OF INDIA, TEL BHAVAN, DEHRADUN (BANK CODE- 01576) UTTARANKHAND என்ற கிளையில் மாற்றக்தக்க டி.டி.யாக, THE COMMADANT, RASHTRIYA INDIA MILITARY COLLEGE, DEHRADUN CANTONMENT, UTTARANCHL-248003 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். அல்லது www.rimc.gov.in வலைத்தளத்தின் மூலமாக பொதுப்பிரிவினர் ரூ. 600, அட்டவணை இனத்தவர் பழங்குடியினர் ரூ. 555 தொகையை செலுத்தினால் விண்ணப்ப படிவம் தங்கள் முகவரிக்கு விரைவு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவம் இணை இயக்குநர், 2வது தளம், பெருந்தலைவர் காமராஜர் நுாற்றாண்டு கல்வி வளாகம், அண்ணா நகர், புதுச்சேரி என்ற முகவரிக்கு வரும் செப்டம்பர் 30ம் தேதிக்குள் வந்து சேர வேண்டும்.இவ்வாறு செய்தி குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

